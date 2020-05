De Block: “Besluiten die zorgpersoneel boos maken op tafel van superkern” LH

19 mei 2020

17u24

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaat de koninklijke besluiten (KB's) die voor onvrede zorgen bij het zorgpersoneel op de tafel leggen van de superkern, de wekelijkse vergadering van de regering met de partijen die de volmachten ondersteunen. Dat zei ze vandaag in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Opmerkelijk beeld afgelopen zondag: het personeel van een ziekenhuis in Brussel keert de rug naar premier Sophie Wilmès, die er op bezoek is. De onvrede, die zelfs al tot een stakingsaanzegging heeft geleid, draait over enkele koninklijke besluiten. Eén van die besluiten geeft de gouverneurs de mogelijkheid om personeel op te vorderen. Een ander besluit laat zorgkundigen meer taken uitvoeren die daarvoor enkel door verpleegkundigen gedaan mochten worden.

Minister De Block zei dinsdag in de Kamer dat het KB over een mogelijke opvordering al in 2009 onder haar voorgangster Laurette Onkelinx (PS) werd genomen in het kader van de Mexicaanse griepepidemie. Het besluit is echter nooit tot uitvoering gebracht. De opvordering zou enkel mogelijk zijn als ultiem redmiddel, als alle andere manieren om de dienstverlening te garanderen uitgeput zijn.

Morgenochtend om 8.30 uur spreekt de minister met de vakbonden. Morgenavond is er een interministeriële conferentie volksgezondheid. Vrijdag komt het kernkabinet bijeen en zaterdag is er de wekelijkse vergadering van de superkern.

Die vergadering zaterdag zal zich over de twee besluiten buigen. "We zullen zien hoe de mensen die deze besluiten hebben goedgekeurd, zullen reageren", zegt De Block.

