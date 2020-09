Exclusief voor abonnees

De blaffende hond, een inbreker, een transgender, of haar extensions: Liselotte (32) werd vermoord op hun eerste date, maar naar de reden blijft het gissen

Cédric Maes

27 september 2020

19u08

Voor het Leuvense hof van assisen begint morgen het proces rond de ‘date-moord’ in Ternat. Trucker Kim De Brabanter (40) wordt beschuldigd van de moord op Liselotte De Coninck eind 2017 tijdens hun eerste date. De twee leerden elkaar online kennen en spraken die avond voor het eerst af. Liselotte werd gewurgd en geslagen, en werd gevonden met een broeksriem rond de hals gespannen. Van een inbreker over een discussie over haarextensions tot de blaffende hond in de living: waarom ze moest sterven, wist De Brabanter nog niet te vertellen.