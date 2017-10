De biologisch afbreekbare doodskist is helemaal hip: dit zijn de trends in de uitvaartsector 06u30

Bron: Belga 0 Thinkstock De biologisch afbreekbare lijkkist is momenteel erg in, of fotolijsten in inox in plaats van porseleinen fotohouders op een graf. Ook gegeerd op uitvaartplechtigheden: zangers die liedjes ten gehore brengen met teksten over de overledene, een gepersonaliseerd levenslied of smartlap op maat dus. Of nog: een lijkkist die aan de buitenkant met stof bekleed is. Het zijn maar enkele van de nieuwigheden die in aanmerking komen voor de European Funeral Innovation Awards die morgenavond worden uitgereikt in Hotel "Le Plaza" in Brussel.

Een van de langst aanhoudende trends in de uitvaartsector is zeker en vast het kiezen voor crematie in plaats van begraven te worden in de grond van een kerkhof. Waren er in 2007 nog goed 45.000 crematies in ons land, dan waren het er vorig jaar al meer dan 63.000.



"Er zijn crematoria bijgekomen, zodat men er nu altijd wel eentje dichtbij in de buurt vindt", zegt Johan Dexters, de voorzitter van de Koninklijke Federatie van Begrafenisondernemers van België, die de European Funeral Innovation Awards mee organiseert. "Doordat mensen mobieler zijn geworden en minder honkvast, is er ook niet meer dat verlangen om in de grond van zijn geboortedorp te worden begraven. Bovendien appreciëren mensen het dat ze een symbolische hoeveelheid as van hun dierbare mee naar huis kunnen nemen om daar te bewaren."

Van de kerk naar de aula

De ontkerkelijking leidt er toe dat mensen niet langer voor een kerkdienst kiezen. "Daarom zijn vele begrafenisondernemingen aula's beginnen te bouwen om daar plechtigheden te houden, vaak ook met een koffiekamer in annex. Door die verschuiving van kerk naar aula in het uitvaartcentrum is er ook een nieuw beroep ontstaan: de ritueelbegeleider. Mensen die de uitvaartplechtigheid uitwerken in overleg met de nabestaanden en voor een gepersonaliseerde dienstverlening zorgen."

Dirk Laenen Voorzitter van Funebra Johan Dexters

Begrafenisondernemer van 'kistenverkoper' naar 'dienstverlenend bedrijf'

Begrafenisondernemers zijn ook meer in funeraria gaan investeren, omdat almaar meer ziekenhuizen en rusthuizen hun mortuaria afstoten. Die tendens brengt dan weer verschuivingen mee van kleine ondernemingen die worden overgenomen, zodat alleen grote bedrijven nog kunnen overleven.



Vanaf 1 januari vervalt de vestigingswet. Johan Dexters zegt met zijn vereniging Funebra te streven naar een bescherming van de beroepstitel, "zodat mensen de garantie hebben dat ze bij een begrafenisondernemer ook kwalitatief goede dienstverlening krijgen. We zijn als begrafenisondernemers geëvolueerd van 'kistenverkopers' naar een 'dienstverlenend bedrijf'."

Armoede en vereenzaming

Een van de problemen waar begrafenisondernemers almaar vaker mee geconfronteerd worden, is het gevolg van toenemende armoede en vereenzaming. "Het aantal OCMW-begrafenissen in grote steden als Antwerpen en Gent is verdubbeld in 20 jaar tijd", stelt Johan Dexters vast. "Het is ook almaar moeilijker om facturen betaald te krijgen doordat mensen steeds vaker in schuldbemiddeling zitten. En heel vaak is er dan ook geen mogelijkheid om de factuur bij nabestaanden te recupereren."