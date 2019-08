De biecht van Vlaanderens jongste moordenaar (deel 6). Zijn tante reageert: “Ik ben nog altijd bang van hem”

En hoe is het Linda Stynen (63) vergaan? Kan ze haar neef Guy Claes, die de moord op haar vader op zijn geweten heeft, na al die jaren vergeven? “Misschien later, op voorwaarde dat hij kan bewijzen dat hij op het rechte pad blijft.” Ze geeft toe dat ze nog altijd bang is van hem, maar toont zich ook verrassend mild. “Ik hoop dat hij opnieuw gelukkig wordt. Zolang hij mijn gezin maar met rust laat.” Lees de volledige reeks hier