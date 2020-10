De bewogen week van kersvers staatssecretaris Mathieu Michel: ruzie binnen partij, auto fout geparkeerd voor het oog van de camera’s, en nu ook nog eens besmet TT

09 oktober 2020

16u53 30 Noem het een bewogen week voor Mathieu Michel (MR), kersvers staatssecretaris voor - hou u vast - Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen. De jongere broer van ex-premier Charles Michel zoog deze week alle aandacht naar zich toe met de heisa rond zijn aanstelling, zijn parkeergedrag, en kreeg daarbovenop vandaag ook nog eens te horen dat hij positief heeft getest op corona.

‘There's no such thing as bad publicity’, luidt het gezegde, en dat is dan misschien wel het goede nieuws voor Mathieu Michel. Want terwijl hij een week geleden nog een nobele onbekende was, zeker in Vlaanderen, heeft hij zijn entree in de nationale politiek de afgelopen dagen niet gemist.

Michel werd vorige week door zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez aangeduid als nieuwe staatssecretaris, en velen vragen zich af waar hij dat aan verdiend heeft, behalve aan zijn achternaam. Critici binnen en buiten de partij zagen er vooral een teken in dat de clan-Michel binnen de MR tevreden gehouden moest worden. Zijn aanstelling maakte dat er voor onder andere ex-minister Denis Ducarme geen plaats meer in de regering was, waardoor Bouchez Waals minister Valerie De Bue brutaal aan de kant schoof om Ducarme daar een post te geven. Dat zorgde dan echter weer dat er te weinig vrouwen in de Waalse regering zouden zijn, waardoor de hele operatie uiteindelijk niet doorging.

De kwestie leidde tot zware spanningen binnen de partij: Bouchez excuseerde zich uiteindelijk, en moet zich voortaan laten omringen en bijstaan door een groep ervaren MR-politici.

Veel potten brak de 41-jarige Michel de afgelopen jaren in elk geval niet als hoofd van de provincieraad van Vlaams-Brabant. En echt veel affiniteit met zijn nieuwe bevoegdheden lijkt Michel evenmin te hebben. Zo heeft hij onder meer Digitale Agenda onder zijn hoede, maar Michel heeft zelfs geen LinkedIn-profiel. Bovendien lijkt 's mans website in een race met de website van het Staatsblad verwikkeld om de saaiste homepage van het land. Behalve een breed glimlachende foto van zichzelf bevat die na een week nog altijd niet meer dan het wel erg beknopte cv ‘Voorzitter van het provinciecollege van Waals-Brabant’.

Ook op het Twitter-account van de kersverse excellentie blijft het stil en het is maar de vraag of hij zelf nog wel weet dat het bestaat. De laatste post dateert daar van ... 28 april 2015. “Waals-Brabant wordt 20 jaar!!!”, postte Michel fier, om vijf jaar later het vijfentwintigjarige jubileum blijkbaar gladweg te vergeten. Overigens gaf Michel onlangs zelf toe dat hij “Twitter niet echt begrijpt”.

Michel reed zichzelf maandag wel letterlijk in de kijker op het partijbureau van de MR. Omdat hij in het centrum van Brussel niet meteen een parkeerplaats vond, zette hij zijn zware Mercedes dan maar gewoon in het midden van de straat, knal bovenop een wit verdrijvingsvlak dan nog. Volgens de aanwezige journalisten verdween hij daarop richting partijbureau, om na een uur terug te keren en wanhopig rondjes te beginnen rijden op zoek naar een parkeerplek.

Het was een journalist van persagentschap Belga die de beelden deelde op Twitter. “De politie checkt even of de brutaal geparkeerde auto voor de deuren van de MR van een persmuskiet is. Nee hoor, die is gewoon van staatssecretaris Mathieu Michel en de chauffeur is al een uurtje zoek”, schreef Maarten Weynants.

Boven dat alles komt nu dus ook nog eens een positieve coronatest nadat hij zaterdag een hoogrisicocontact had met iemand die achteraf besmet bleek met Covid-19. Michel heeft hierover eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) geïnformeerd, laat het kabinet van de premier vandaag weten. “Tijdens de voorbije week had geen enkel lid van de regering een rechtstreeks hoogrisicocontact met staatssecretaris Michel. De leden van de regering blijven uiterst waakzaam en houden zich aan de algemene voorzorgsmaatregelen”, aldus het kabinet van de eerste minister nog.