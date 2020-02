De Beverentunnel, probleemtunnel met vorig jaar zeker tien ongevallen met vrachtwagens Philippe Ghysens

04 februari 2020

15u03 12 In de Beverentunnel zijn vorig jaar 26 ongevallen gebeurd, waarvan zeker tien aanrijdingen waarbij vrachtwagens betrokken waren. Om de problemen aan te pakken, werd al het systeem van tunneldosering ingevoerd.

De zwartste dag in de Beverentunnel vorig jaar was 23 mei. In vier uur tijd deden zich drie ongevallen met vrachtwagens voor. Ook 19 juli was een rampdag. Toen reden vier vrachtwagens op elkaar in. En op zeker acht andere momenten gebeurden vorig jaar ongevallen met vrachtwagens.



Het totale aantal inidenten in de tunnel vroig jaar bedroeg 26, een jaar eerder waren het er 29. Telkens ging het om aanrijdingen in de staart van de file. Door de erg drukke afrit kort voorbij de tunnel is het een uiterst filegevoelige plaats, en daardoor ook één van de meest gevaarlijke tunnels van het land.



De Beverentunnel staat al geruime tijd op de lijst van zwarte punten in de regio.

Er werden al enkele maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. Begin december vorig jaar werd het tunneldoseren ingevoerd in de richting van Nederland. Bij filevorming wordt het aantal beschikbare rijstroken beperkt om de staart van de file uit de tunnel te halen. Er werd ook al een snelheidsbeperking en een tonnagebeperking ingevoerd.

Om het aantal ongevallen naar omlaag te krijgen, zal er binnenkort ook met trajectcontrole worden gestart.