De best presterende CEO's ter wereld zijn bekend en er staat één Belg in de top tien FT

17u34

Bron: De Tijd & Belga 2 BELGA Johan Thijs is CEO van bank-verzekeraar KBC. Vorig jaar stond hij nog op plek 19, nu duikt hij de top 10 binnen. Vaktijdschrift Harvard Business Review heeft een lijst met de best presterende CEO's ter wereld gepubliceerd. Daarin ook twee Belgen. Meer nog: Johan Thijs, de grote baas van KBC, prijkt op een zevende plek. Ook Jef Colruyt komt voor in het lijstje, op plaats 88.

Het economische tijdschrift keek voor een samenstelling van de best presterende CEO's ter wereld niet alleen naar de financiële cijfers van een bedrijf. Het hield ook rekening met de people manager achter de CEO, diens sociale competenties, hoe hij of zij z'n werknemers benadert, maar ook hoe zijn of haar bedrijf het doet op vlak van milieu en duurzaamheid. Een hele kluif dus.



Alvast één Belg mag op alle vlakken een erg grote pluim op z'n hoed steken. Johan Thijs, CEO van bank-verzekeraar KBC, staat met beide voeten in de top tien - mooi op een zevende plek. Daarmee stijgt de man uit Genk, die in maart van dit jaar ook voorzitter werd van Febelfin (de federatie van de financiële sector in ons land), liefst tien plaatsen. Volgens de krant De Tijd prijkte Thijs vorig jaar op een zeventiende stek.



De topman kwam dit jaar nog in het nieuws omdat KBC zijn loon fors optrok, met liefst 6 procent. Volgens het jaarverslag van KBC ontving Thijs vorig jaar een vaste vergoeding van 1,125 miljoen euro. In 2015 was dat 1,09 miljoen euro. Ook aan de bonussen werd dit jaar gesleuteld. Zo krijgt Thijs op het einde van dit jaar 560.000 euro extra, boven op zijn vaste verloning.

Twee vrouwen

Met zijn zevende plaats komt de KBC-topman naast andere kleppers te staan onder wie Mark Parker van Nike en Pablo Isla, topman van de Spaanse kledingketen Inditex (waartoen onder meer Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti en Bershka behoren). Andere Belg in de lijst is Jef Colruyt, al zakt hij wel van plaats 70 naar plaats 88. Carlos Brito, CEO van ABInBev, prijkt op een dertiende plek. In de top 100 trouwens slechts twee vrouwen: Marillyn Hewson van Lockheed Martin, dat onder meer gevechtsvliegtuigen maakt, en Debra Cafaro van het Amerikaanse vastgoedfonds Ventas.