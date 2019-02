De ‘bende van horen, zien en zwijgen’: Antwerpse politie rolt gewelddadige negenkoppige jongerenbende op ADN

14 februari 2019

12u51

Bron: Politie Antwerpen 3 De lokale recherche van Politiezone Antwerpen heeft een bende ontmaskerd die vooral uit jongeren en minderjarigen bestond. De bende zou op bijzonder brutale wijze verschillende overvallen en geweldsdelicten hebben gepleegd, in Antwerpen maar ook in de ruime omgeving van de stad. De negen betrokkenen zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter of geplaatst door de jeugdrechter.

Het lijvige dossier gaat over een groep verdachten die zichzelf de ‘bende van horen, zien en zwijgen’ noemde. Om bij de bende te behoren, moest je bereid zijn om ernstige feiten te plegen, slagen te incasseren en zelfs om dingen te bekennen die je niet had gedaan.



Na doorgedreven onderzoek konden heel wat feiten aan de groep gelinkt worden. In veel gevallen gebruikte de bende extreem zwaar geweld.

Gemarteld

Zo hielden ze op 29 oktober 2018 een slachtoffer tien uur lang vast in zijn appartement in de Tuyaertstraat in Boom. De man werd herhaaldelijk geslagen met verschillende voorwerpen en erg zwaar gemarteld. Het slachtoffer raakte bewusteloos, maar overleefde de feiten omdat hij kon ontsnappen. Het plan was eigenlijk dat de man niet zou overleven. Diezelfde dag bestalen ze ook de ernstig zieke grootmoeder van één van de verdachten van haar autosleutels, sportschoenen, jas en gsm. De vrouw werd ernstig bedreigd in de hoop om aan een grotere buit te komen.

Op 30 oktober trokken ze naar een woning aan de Putsebaan, waar ze enkele dagen eerder al een portefeuille en huissleutels waren gaan stelen. Ze knevelden, wurgden en sloegen de zoon des huizes, zijn vader werd beziggehouden door één van de andere daders. De overvallers bedreigden hun slachtoffers onder meer met een vork. Op 3 november was een home-invasion gepland aan het Kruisbos. Met zijn zessen hadden ze de taken verdeeld, bewapend met twee messen gingen ze aan de slag. Hun plan faalde echter.

Wapen

Verder werd onder meer een jonge vrouw in september onder druk gezet om zich een dag lang te laten prostitueren, en werden twee jongeren op dezelfde dag van de mislukte home-invasion met een vuurwapen bedreigd en bestolen van hun gsm’s in het premetrostation Astrid. Een dag later keek een winkelier aan de Kleinebeerstraat in de loop van hun geweer terwijl ze 300 euro en sigaretten buitmaakten. Op 16 november 2018 kwam de bende opnieuw in beeld toen ze bij een inbraak in Stabroek een slachtoffer wegduwden tijdens de vlucht.

Tijdens, voor en na verschillende van de feiten waren de verdachten vermoedelijk onder invloed van drugs. Het zou gaan om een cocktail van onder meer speed, hasj, cannabis, GHB, ketamine en cocaïne.

Huiszoeking

Tijdens het rechercheonderzoek werd duidelijk dat de groep opereerde vanuit een pand aan de Mercatorstraat. Bij een versterkte huiszoeking daar op 21 november 2018 werden verschillende spullen gevonden die gebruikt werden bij de feiten en die verwezen naar de verdachten die eerder al in beeld kwamen. Stelselmatig werden de daders gelokaliseerd en gearresteerd.

Het betrof een man van 18 jaar, die als leider van de groep aanzien werd, twee vrouwen van 19 jaar oud en een van 18 jaar, een man van 26, een man van 37, een vrouw van 18 jaar (toen ze de feiten pleegde, was zij nog minderjarig), een minderjarig meisje en een minderjarige jongen van 17. Toen de feiten gepleegd werden, waren drie van de verdachten aldus nog minderjarig. De andere betrokkenen zijn uitgebreid gekend bij de politie. Ook zij kwamen nog voor hun 18de verjaardag in contact met de politie en het gerecht. Geen van hen had een vaste verblijfplaats, wat de opdracht extra moeilijk maakte en in sommige gevallen voorafgegaan werd door een nationale signalering.

