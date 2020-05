De Belgische die met 2,3 miljoen volgers van ‘View from my window’ een internationaal fenomeen maakte Wat zie jij als je uit je raam kijkt? ttr

11 mei 2020

11u29 6 De wereld ontdekken kun je tijdens de coronacrisis ook vanuit je ‘kot’. Dat bewijst de Facebookgroep ‘View from my window’ . In de groep, die inmiddels meer dan 2 miljoen leden telt, delen mensen van overal ter wereld een foto van het uitzicht uit hun raam. De Belgische Barbara Duriau (47), een grafisch ontwerpster uit Binche, richtte de Facebookgroep op en maakte van ‘View from my window’ een internationaal fenomeen. Van Japan tot Hawaï en van Zweden tot de VS. “Ik wil mensen met elkaar verbinden”, vertelt ze aan onze redactie.

De Facebookgroep ‘View from my window’ is in een mum van tijd uitgegroeid tot een gigantisch succes. Ruim 2,3 miljoen mensen zijn lid van de groep. Het concept is simpel: neem een foto van het uitzicht vanuit je raam en deel het resultaat in de Facebookgroep. “Het is ongelofelijk”, reageert oprichtster Barbara Duriau, een grafisch ontwerpster uit Binche die momenteel in Amsterdam woont. Sinds de oprichting van ‘View from my window’ op 22 maart werden al meer dan tienduizend foto’s gedeeld.

Het creatieve idee bedacht Duriau - hoe kan het ook anders - vanuit ‘haar kot’. “Ik heb me altijd afgevraagd hoe het dagelijkse leven er aan de andere kant van de wereld zou uitzien. Ik houd van reizen. Als grafisch ontwerpster hebben beelden een impact op mijn dagelijks leven. Ik plaatste op 20 maart een foto van een open raam waardoor een grote roze wolk te zien was op sociale media. Het was symbolisch bedoeld: als een positieve kijk op de toekomst. Toen realiseerde ik me dat ik elke dag hetzelfde beeld vanuit mijn raam zag”, vertelt Duriau.

Verbinden

“Op dat moment moest iedereen zo veel mogelijk ‘in zijn/haar kot’ blijven. Het was nog maar het begin. Thuisblijven, een raam en een uitzicht... iets wat elke dag op ons af zou komen. Toen zei ik tegen mezelf: ‘Laten we dit allemaal met elkaar delen! Laten we mensen van overal ter wereld met elkaar verbinden om tijdens deze crisis een andere kijk op ons leven te krijgen”, klinkt het.

“Ik wilde een community creëren en ik was er bijna zeker van dat het concept zou werken. Mensen kregen plots veel vrije tijd. Ze zouden zich misschien vervelen. Bovendien brengt de groep een frisse en positieve wind in hun leven”, aldus Duriau. “Het geeft mensen ook de kans om virtueel te reizen. Niet via een reisbureau, maar met de hulp van andere mensen die ook in hun kot moeten blijven. Ze zijn verenigd, voelen zich begrepen en er wordt naar elkaar geluisterd.”

Sommige leden zijn nog nooit in een andere werelddeel geweest, zo vertelt Duriau. “Voor deze mensen is het buitengewoon om met iemand te communiceren die 30.000 kilometer verderop woont. Ik denk dat ze ook allemaal even willen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.”

Hoopvolle verhalen

In de groep staan prachtige foto’s: een zonsopgang in India, kersenbloesems in Japan en een sneeuwlandschap in IJsland. Maar niet iedereen kan vanuit zijn huiskamer van zo’n idyllisch uitzicht genieten. Er duiken ook minder fraaie beelden op: van vuilnisbakken tot grauwe flatgebouwen. “Het oogt misschien triest, maar ik hou van dit beeld”, schrijft Lyn Coffin uit Seattle bij een afbeelding van een vuilnisbak. “Ik logeer momenteel bij mijn zoon en schoondochter. Het maakt me blij dat ik bij hen kan zijn en niet alleen in mijn kamer in het verzorgingstehuis moet zitten.”

Het doel is niet om een online vakantiealbum te maken, maar wel om de dagelijkse realiteit te laten zien. En dat omvat zowel droevige als vreugdevolle momenten. Een van de favoriete foto’s van Duriau is een afbeelding die genomen werd in Chicago. Het hartverwarmende verhaal achter de foto toverde onmiddellijk een glimlach op haar gezicht. “Dit is mijn uitzicht”, zo schrijft Rebecca Ellen bij een beeld vanuit haar appartement. “In onze buurt zijn overal symbolen van hoop en solidariteit te vinden. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in quarantaine zit met een geweldige man die me ten huwelijk heeft gevraagd. Mijn antwoord heeft hij met post-its op het raam geplakt”.

Toekomstplannen

Het beheren van ‘View from my window’ is erg tijdrovend, vertelt Duriau. “Gemiddeld besteed ik meer dan 12 uur per dag aan het beheren van de groep”. Ondanks het vele werk, geniet de Belgische met volle teugen van het virtuele avontuur. “Ik realiseer me hoe populair de groep is en dat maakt me ontzettend blij. Ook de dankwoorden van de leden zorgen ervoor dat ik hier met plezier mee doorga.”

In verschillende landen worden de coronamaatregelen stilaan versoepeld. Wat betekent dat voor ‘View from my window’? “Het is natuurlijk een vergankelijk concept, gezien het idee vertrekt vanuit de opgelegde coronamaatregelen”, klinkt het. Duriau denkt eraan een boek te maken met de afbeeldingen en verhalen die in de Facebookgroep werden gepost. Daarnaast droomt ze ook van een website en een “nomadische tentoonstelling” die in verschillende werelddelen te zien zal zijn. “Een deel van die winst, hoeveel dat ook mag zijn, zou ik dan graag aan een goed doel geven”, besluit de grafisch ontwerpster.

Een selectie van afbeeldingen uit de Facebookgroep ‘View from my window’: