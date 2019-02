De bankrovers in Antwerpen hebben goed gegraven, maar bovenal toch heel erg slordig

AMPER ÉÉN DAG NA BANKKRAAK AL VERDACHTE OPGEPAKT

BJORN MAECKELBERGH

06 februari 2019

Eén dag na de ontdekking van de bankkraak in Antwerpen heeft de politie maandagavond in alle stilte een verdachte opgepakt. De onderzoeksrechter hield de 27-jarige Belg van Georgische afkomst gisteren aan. Het parket wil niet zeggen of het een grote vis is of eerder een loopjongen. "Het onderzoek gaat verder", klinkt het. De verdachte is alvast niet de man die het huurcontract van de kelderflat afsloot. Wat hem zo snel nekte, is niet duidelijk. Feit is wel dat de daders véél sporen achterlieten. Een overzicht.