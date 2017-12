De Backer wil illegale handcarwashes van de straat af EB

16u08

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) wil de illegale handcarwashes langs de kant van de weg, de straat af. "Als je je auto ergens aan de kant van de weg kan laten wassen voor een paar euro's, kan je vermoeden dat er iets louche aan de hand is", zegt hij. Hij zet in op extra controles en hogere boetes, en roept mensen op om ze te melden via het meldpunt sociale fraude.

Bij de handcarwashes zijn zwartwerk, illegale arbeid en schijnzelfstandigheid schering en inslag, zegt De Backer. "De handcarwashes lappen alle regels aan hun laars, ten koste van de ondernemers in de sector die wél alle regels correct volgen."

Eerlijke concurrentie

De staatssecretaris werkte samen met de sector een 'plan voor eerlijke concurrentie' uit, dat inzet op extra controles en hogere boetes voor illegale carwashactiviteiten. Omdat de handcarwashes vaak even snel verdwijnen als ze opgestart zijn, roept De Backer iedereen ook op om louche handcarwashes te melden bij het meldpunt sociale fraude. "Die louche carwashes moeten verdwijnen uit het straatbeeld. Volg je de regels niet, dan kan je de boel sluiten", zegt hij.

De Backer wil ook de structuur erachter - ze werken vaak met buitenlandse carrousels van vennootschappen - aanpakken, door ze in kaart te brengen via datamining en het uitwisselen van gegevens met andere landen. "Die structuren oprollen is één van mijn prioriteiten in 2018", besluit hij.