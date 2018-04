De Backer wil big data uit kilometertaks en cameranetwerk inzetten tegen sociale fraude SI Gunter Van Stappen

08 april 2018

14u17

Bron: VTM NIEUWS, Belga 1 Federaal staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) wil het ANPR-cameranetwerk en de gegevens uit de kilometerheffing voor vrachtwagens inzetten tegen sociale fraude. Dat heeft de staatssecretaris voor Privacy en Sociale Fraude zondag aangekondigd in VTM NIEUWS. De Backer herhaalde ook zijn pleidooi voor een zogenaamde 'slimme kilometerheffing', waarbij trucks 's nachts aan een lager tarief rijden.

De afstanden die vrachtwagens afleggen op de Belgische snelwegen worden nu al geregistreerd met het oog op de kilometerheffing. Tegelijk hangen intussen op tal van plaatsen camera's die automatisch nummerplaten registreren, onder meer voor trajectcontrole.

Samen biedt dat een hoop gegevens, die De Backer wil gebruiken om efficiënter te controleren tegen sociale dumping. Dankzij het ViaPass-systeem, maar ook dankzij het systeem van trajectcontrole, kunnen de sociale inspectiediensten meteen zien hoe lang een chauffeur onderweg is in ons land. "Zo kunnen de sociale inspectiediensten sneller en efficiënter controleren of de regels rond tachograaf, cabotage en rij- en rusttijden gerespecteerd worden", argumenteert hij.

De liberaal ziet geen problemen met de privacy, in zijn ogen gaat het om een proportionele maatregel tegen sociale dumping en oneerlijke controle. Een nieuw wetsontwerp moet de automatische uitwisseling van gegevens combineren met de nodige waarborgen.

Slimme kilometerheffing

De Backer pleit ook voor een zogenaamde 'slimme kilometerheffing'. "Nu betaalt een vrachtwagen op elk moment van de dag evenveel, dat is niet logisch. Als vrachtwagens 's nachts bijvoorbeeld minder zouden moeten betalen, dan heeft dat meteen een goed effect op het fileprobleem."

Met zijn nieuwe initiatieven goedgekeurd tijdens de begrotingscontrole mikt de staatssecretaris op 25 miljoen extra inkomsten uit sociale fraude. Hij meent dat sociale fraude te lang onvoldoende is aangepakt geweest en wil “de valsspelers die onze economie én sociale zekerheid ondergraven” eruit halen.

Inkomsten verdubbeld

“Er waren nooit meer inspecteurs. Er waren nooit meer controles. Er waren nooit meer inkomsten. Ten opzichte van vorige legislatuur zijn de inkomsten uit de strijd tegen sociale fraude maar liefst verdubbeld van 130 naar 260 miljoen euro”, aldus De Backer.

De staatssecretaris maakt zich ook sterk dat zijn strijd loont. “Tijdens de vorige legislatuur gingen er in de arbeidsintensieve sectoren van transport, bouw en horeca niet minder dan 10.000 jobs verloren. De afgelopen jaren zijn er hier opnieuw 23.000 jobs bijgekomen. Het toont aan dat ondernemers opnieuw zullen investeren als we de valsspelers eruit plukken. Daar maak ik werk van.”