De Backer maakt zich sterk: “België is voorbereid op tweede golf”

02 juli 2020

12u57

Bron: Belga 4 Ons land is voorbereid op een eventuele tweede golf van het coronavirus, zowel op het vlak van beschermingsmateriaal, medicijnen, tests en medisch materiaal. Dat stelde staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) tijdens een persbriefing over de werkzaamheden van de taskforce 'Testing & Shortages'.

De briefing had tot doel een kader te scheppen voor de bundel documenten die onder de Wet Openbaarheid van Bestuur vallen die later op de dag worden vrijgegeven.

Testcapaciteit

De Backer wees erop dat er heel snel een zeer grote capaciteit aan PCR-tests opgebouwd werd. Na twee weken werd de testcapaciteit van 10.000 bereikt en vandaag ligt de capaciteit op 45.000. België heeft reeds meer dan 1 miljoen tests afgenomen en zit in de top tien van de wereld wat het aantal tests per 1.000 inwoners betreft. De klinische labs kunnen nu de rol terug overnemen, zei hij.



Er zijn ook voldoende immuniteitstesten beschikbaar, waardoor ons land inzake testing klaar is voor een mogelijke tweede golf.

Medicijnen

Er is tijdens de coronacrisis nooit een tekort aan medicijnen geweest, aldus nog de staatssecretaris. "We zijn voorzien op toekomstige golven", voegde hij eraan toe.

Beschermingsmateriaal

Wat het persoonlijk beschermingsmateriaal betreft, stond ons land voor grote uitdagingen. Er was een schaarste aan mondmaskers en ander materiaal op de internationale markt. Er was ook geen zekerheid over de kwaliteit en het was niet evident om het materiaal naar België te krijgen.

De taskforce is erin geslaagd de tekorten weg te werken, aldus De Backer. "We zijn altijd in staat geweest om noodleveringen te doen.” Tijdens de crisis heeft de taskforce ook een strategische stock kunnen opbouwen die “ruim volstaat om een tweede golf aan te kunnen”.

In de eerste lijn is er een gedecentraliseerde strategische stock van 87 miljoen chirurgische maskers, ruim 4 miljoen schorten, een kleine 90.000 stuks gezichtsbescherming en meer dan 38 miljoen handschoenen. De strategische federale stock bestaat eind augustus uit een kleine 200 miljoen chirurgische maskers, ruim 33 miljoen FFP2-maskers, bijna 20 miljoen schorten, een klein half miljoen gezichtsschermen, en bijna 2 miljoen handschoenen.

Zuurstof

Voor het medisch materiaal heeft de bufferstock ervoor gezorgd dat geen enkel ziekenhuis met tekorten werd geconfronteerd. De problemen met zuurstoftherapie in thuiszorg en de woonzorgcentra konden door over de bevoegdheidsgrenzen heen snel te handelen opgelost worden, aldus de staatssecretaris nog, die benadrukte dat de federale stock nog steeds op peil en klaar is voor een tweede besmettingsgolf.

Inzake logistiek had Philippe De Backer woorden van lof voor de "uitzonderlijke prestatie van Defensie", met een 7 op 7 dienstverlening en een zeer professionele en efficiënte aanpak.

