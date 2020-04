De Backer: “Kaap van 5.500 testen per dag overschreden” ttr

11 april 2020

21u07

Bron: belga 2 Gisteren werden in heel België 5.515 testen op Covid-19 uitgevoerd. Dat maakte bevoegd minister Philippe De Backer deze avond bekend. Ons land zit daarmee ongeveer op de helft van de beschikbare testcapaciteit. De Backer zegt te hopen dat de komende week "de beschikbare capaciteit ten volle zal worden benut".

De testen in de ziekenhuizen zijn toegespitst op mensen die symptomen van het nieuwe coronavirus vertonen. "Het zijn de artsen in de ziekenhuizen die beslissen wie getest wordt en die de richtlijnen van de RAG/RMG blijven volgen", aldus de minister.

Daarnaast werd, in samenspraak met de regio's gestart met de uitrol van testen aan de woonzorgcentra. De bedoeling is dat de komende weken bewoners en personeel volledig getest zullen worden, klinkt het deze avond in het persbericht. Tot nu toe werden al bijna 20.000 testen verdeeld, de helft van de stalen opgehaald.

De Backer merkt op dat het de regio's zijn die bepalen welke rusthuizen eerst aan de beurt zijn. De regio's staan ook in voor de afname van de testen door artsen en verplegers. De federale overheid levert de materialen en doet de analyse achteraf.

Intussen zijn er nieuwe wissers aangekomen voor staalname, die volgende week in de woonzorgcentra zullen gebruikt worden om te testen. De voorbije dagen bleek dat er wissers (staafjes) voor keelanalyse waren afgeleverd terwijl er een handleiding voor neuswissers was bijgevoegd. Dit zorgde voor pijnlijke toestanden, verschillende rusthuizen beslisten daarop te stoppen met testen.

In totaal werden in België al 102.151 testen op Covid-19 uitgevoerd.

