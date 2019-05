De avonturen van Asterix in de Brusselse rechtbank: “Rechter trekt zaak in het belachelijke” SPS

24 mei 2019

15u08

Bron: Belga 1 Opmerkelijk vonnis voor de Brusselse correctionele rechtbank gisteren. De rechter verwees in zijn vonnis immers naar de strips van Asterix, meer bepaald naar de weerkerende visgevechten in het dorp. Zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant worden heel wat wenkbrauwen gefronst. De rechter die het vonnis uitsprak, zou de zaak, rond een vechtpartij in Drogenbos, immers in het belachelijke trekken en er een communautaire tint aan geven.

Het incident waarover de rechtbank zich moest buigen, dateert van 21 februari 2017 en speelde zich af in een winkel, waar ruzie was ontstaan tussen twee klanten. Eén van de klanten, een vrouw had daarbij een brasem uit haar winkelkar gehaald en daarmee de tweede klant in het aangezicht geslagen.

In zijn vonnis vergeleek de rechter van de 57ste kamer het incident met de weerkerende visgevechten in het dorp van Asterix. De vrouw die de brasemslag uitdeelde, kreeg uiteindelijk de gunst van de opschorting maar in zijn vonnis laat de rechter ook duidelijk blijken dat het incident voor hem allesbehalve belangrijk genoeg lijkt om voor een rechtbank gebracht te worden.

“Franstalig dorp op Vlaams territorium”

"Waren dergelijke feiten voor een praeto (rechter) gebracht", luidt het vonnis, "zou die ongetwijfeld gezegd hebben: 'De minimis non curat praetor' (de rechter houdt zich niet bezig met onbenulligheden)."

Bovendien vermeldt de rechter ook zonder aanwijsbare reden dat de feiten plaatsvonden in een "overwegend Franstalig dorp op Vlaams territorium".

Het vonnis doet heel wat wenkbrauwen fronsen, zowel bij Franstalige als bij Nederlandstalige magistraten.

"Niet alleen wordt een communautair tintje aan het incident gegeven, de rechter trekt de hele zaak in het belachelijke", klinkt het. "Hij lijkt het signaal te geven dat je zomaar geweld mag gebruiken."

Volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) vraagt alvast dat de Hoge Raad voor Justitie een onderzoek opent naar de werking van de Franstalige rechter. In een tweet wijst ze op het feit “dat deze rechter Halle-Vilvoorde stelselmatig minacht in zijn vonnissen”. Aan RINGtv verklaarde het Kamerlid dat het om dezelfde rechter gaat die in eerdere vonnissen oordeelde dat agenten in de Vlaamse rand Franstaligen omwille van hun taal nadelig behandelen en laksheid aan de dag legde door bijvoorbeeld relschoppers en een drugdealer vrij te laten. “Dit bewijst nogmaals de nood aan een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde”, aldus Van Vaerenberg.

