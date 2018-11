De app van deze Vlaming is zó verslavend dat 5 miljoen mensen hem al hebben gedownload Sven Ponsaerts

06 november 2018

16u10 0 Puzzelen krijgt een heel andere dimensie met de app Yellow op je smartphone. Met ruim 5,5 miljoen zijn ze ondertussen, de smartphonegebruikers wereldwijd die hun scherm wel eens ‘tappend’ en ‘swipend’ met het Belgische spelletje helemaal geel trachten te krijgen. “Het succes? Dat zit hem wellicht in de eenvoud”, zegt de Oost-Vlaamse ontwikkelaar Bart Bonte.

Het aantal Android-gebruikers dat de app Yellow op de smartphone of tablet installeerde, overschreed vorige week de vijf miljoen. Daarmee is het puzzelspel van ‘game designer’ Bart Bonte (46) na anderhalf jaar in de Google Play Store de meest gedownloade Belgische app. “Nee, ik ken geen andere Belgische app die die kaap overschreed”, bevestigt de bedenker-ontwikkelaar. “Het opzet van Yellow is eigenlijk kinderlijk eenvoudig: probeer al puzzelend je hele scherm geel te krijgen. Wie daar in al de 50 beschikbare levels in slaagt, speelt het spel uit. Mission accomplished. “Om dat doel te bereiken heeft elk level haar eigen logica”, legt ontwikkelaar uit. “Waar men in de eerste levels nog gewoon moet ‘tappen’ of ‘swipen’ om het scherm te kleuren, komen er hoe verder men vordert ook meer en moeilijkere breinraadsels aan te pas.”

Ruim tien jaar geleden gaf Bonte zijn job als IT’er op om zich volledig te focussen op het ontwikkelen van indie-games. “Voordien maakte ik na mijn werkuren al browserspelletjes, puur voor het plezier. De komst van de smartphone veranderde alles, met nieuwe mogelijkheden. Games maken is mijn passie – dáár kan ik mijn creatieve ei in kwijt. Dat ik als onafhankelijke ‘Indie designer’ werk, biedt me ook de volledige vrijheid om mijn eigen ding te doen: al is dat zelfs een zot idee als een spel ontwikkelen dat het scherm gewoon volledig geel kleurt”, lacht de 46-jarige ontwikkelaar uit Aalter.

Met ook nog eens zo’n half miljoen Apple-gebruikers, kleuren wereldwijd ondertussen zo’n 5,5 miljoen schermen geel, en is Yellow een absolute hit. “De populariteit is hem wellicht de eenvoud. Mijn streefdoel is de gebruiker met mijn games opnieuw het gevoel te bezorgen van dat moment waarop hij voor het eerst een smartphone in de hand had – met die pure verwondering als het scherm helemaal geel kleurt tot gevolg. Mij gaat het om de beleving. Alle hedendaagse toeters en bellen laat ik daarom bewust overboord. Tegelijk zitten ze toch zeer creatief in mekaar. Dat het om visuele puzzels gaat zonder tekst, maakt natuurlijk ook dat ze zeer universeel zijn en echt wereldwijd worden gespeeld.”

Ondanks het wereldwijde succes, werd Bonte niet rijk van zijn geesteskind, dat gratis kan worden gedownload. De maker ontvangst wel reclame-inkomsten uit zijn spelletjes. Wie vast komt te zitten, kan een tip vragen. In ruil krijgt hij daarvoor een reclamefilmpje te zien. Maar het is dus mogelijk om al de 50 levels uit te spelen, zonder dat de bedenker-ontwikkelaar daar ook maar één cent aan verdient. “Vele mobile games worden ontwikkeld door bedrijven die als enige doel hebben zoveel mogelijk inkomsten te genereren, onder meer door de speler verslaafd te maken en hem met in-aankopen of elke drie klikken met reclame te overstelpen. Daar zal ik mij altijd van distantiëren. Mijn games moeten voor de gebruiker een verademing zijn. Ook daar schuilt een deel van het succes. Mijn grootste beloning kwam er in februari, toen Yellow in Londen uit een selectie van de 20 games tot derde beste ‘Google Play Indie Game 2017’ werd verkozen.”

Ondertussen ontwikkelde de developer uit Aalter op zijn eentje al 13 eigen spelletjes. Na ook een ‘Red’-versie, is sinds eind vorige maand ‘Black’ beschikbaar in zowel Google Play Store als de App Store. “Daarmee heb ik de tricolore compleet (lacht). Het opzet blijft telkens hetzelfde: kleur het scherm rood of zwart – vanzelfsprekend voor elke app met andere puzzels.” Maar daarbij stopt het niet voor Bonte, die telkens een viertal maanden aan een nieuwe applicatie werkt. “Er komen nóg kleuren. Momenteel ben ik volop nieuwe ideeën aan het verzamelen.”