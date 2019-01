De afvalberg van drugslabo’s wordt alsmaar hoger: “Gevaarlijk voor buurtbewoners of spelende kinderen”

Stéphanie Romans en Ken Standaert

08 januari 2019

17u36

0

Criminelen dumpten vorig jaar een record aan drugsafval in België. Ze doen dat vooral in Limburg, waar de politie niet minder dan dertig stortplaatsen met gevaarlijke chemicaliën heeft ontdekt. Criminologe Charlotte Colman waarschuwt dat de afvalberg kan blijven groeien, zeker nu de Nederland 100 miljoen euro uittrekt voor het bestrijden van drugsproductie- en handel. “Die sluikstorten kunnen gevaarlijk zijn als buurtbewoners of kinderen er mee in contact komen.”