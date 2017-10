De aantrekkingskracht van magneetvissen: "Je weet nooit wat je bovenhaalt"

Sander Van den Broecke

20u45

Henk Deleu Magneetvisser Dimitri Christiaens aan het werk.

Een touw en een magneet: meer was er niet nodig om een wapenarsenaal, vermoedelijk van de Bende Van Nijvel, uit het kanaal Brussel-Charleroi te halen. Magneetvissen is een hobby en hij trekt steeds meer mensen aan. Niet omdat er schatten in onze wateren liggen, niet omdat oud ijzer veel opbrengt, maar omdat het ontspannend én spannend is. «Je weet nooit wat je bovenhaalt.»