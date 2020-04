De 5 fases van de exitstrategie: zo draaien we geleidelijk aan coronamaatregelen terug HR

24 april 2020

23u05 24 De exitstrategie om de coronamaatregelen terug te draaien zal in vijf fasen verlopen, die gradueel ingevoerd worden. “Door monitoring kunnen we bepalen of de verspreiding van het virus het toelaat naar een volgende fase over te gaan”, zegt premier Wilmès. In elke fase gelden verschillende regels. Dit is wat we er nu over weten.



1. Fase 0: de fase waarin we nu zitten

De eerste fase of ‘fase 0' is de toestand die ook vandaag al geldt. “We hebben deze regels al vaak herhaald”, zegt premier Wilmès. “Het zijn regels over verplaatsingen, over welke activiteiten toegelaten zijn en welke niet, en over wat open blijft en wat niet.” Werken is toegestaan in deze fase. “Ik benadruk dit omdat het erop lijkt dat veel activiteiten zijn stopgezet toen dat niet nodig was”, zegt de premier.

2. Fase 1a: vanaf 4 mei

Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf 4 mei een mondmasker dragen in het openbaar vervoer. Een sjaal of andere bedekking van neus en mond is ook toegestaan. Op openbare plaatsen wordt het gebruik van mondmaskers aangeraden.

Daarnaast besliste de Nationale Veiligheidsraad ook om vanaf 4 mei buitensporten met maximaal twee personen weer toe te laten, zoals “tennis en kajakken”.

Met betrekking tot economische activiteit moet telewerken zoveel als mogelijk de norm blijven. Wat winkels betreft, mag er niets extra openen, behalve stoffenwinkels. Zij zijn belangrijk voor wie zelf mondmaskers wil maken. De industrie en B2B-bedrijven kunnen weer open, mits respect voor de regels van social distancing.

Iedereen moet in deze fase nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven. Alleen om te gaan werken, om naar de winkel te gaan, voor medische afspraken of voor fysieke activiteiten mogen we ‘ons kot’ verlaten.

Fysieke activiteit moet gebeuren met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en maximaal twee andere personen. Daarbij moet je wel de anderhalve meter afstand bewaren.

We moeten ons ook niet langer beperken tot wandelen, fietsen of lopen. Ook andere sporten zijn toegestaan. Enkele voorbeelden: tennis, atletiek, vissen, kajakken, golf, ... die sporten moeten we wel in de buitenlucht beoefenen. Het blijft verboden om gedeelde douches, kleedkamers of cafetaria’s te gebruiken.

3. Fase 1b: vanaf 11 mei

Op 11 mei mogen alle winkels open. Daarbij wordt niet meer gekeken naar de sector of de grootte van de zaak. “Om iedereen dezelfde kans op succes te gunnen”, zegt Wilmès. Dat gebeurt onder “strenge voorwaarden” die voorafgaand aan het ingaan van de fase nog bepaald worden. De gesprekken zullen in overleg met de sectoren en de sociale partners worden gevoerd. Daarbij zal gekeken worden naar de organisatie van het werk, de ontvangst van klanten en het beperken van de toegang tot de winkel om drukte te vermijden.

De uitoefening van contactberoepen (bijvoorbeeld kappers) is in deze fase nog niet toegestaan.

In deze fase zal ook meer uitleg geven over de toekomst van sportwedstrijden en -competities.

4. Fase 2: vanaf 18 mei

Een deel van de scholen kan de deuren vanaf 18 mei weer openen, waarvoor allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Zo moeten scholieren vanaf 12 jaar en leraren de hele dag een mondmasker dragen en zitten er veel minder leerlingen in de klas. Vanaf 15 mei kan worden proefgedraaid. Kleuterscholen blijven gesloten, minstens tot 31 mei.

Ook wordt bekeken onder welke voorwaarden “contactberoepen” zoals kappers op 18 mei weer aan het werk zouden kunnen gaan. Ook museabezoeken kunnen dan onder bepaalde voorwaarden misschien weer kunnen plaatsvinden. Tegen dan wordt ook de mogelijkheid onderzocht om weer privébijeenkomsten toe te staan.

5. Fase 3: ten vroegste vanaf 8 juni

De horeca zal pas ten vroegste vanaf 8 juni geleidelijk weer kunnen opstarten. Dat heeft premier Sophie Wilmès vrijdagavond na afloop van de Nationale Veiligheidsraad gezegd. Eerst zouden restaurants in aanmerking komen voor een heropening. Later volgen eventueel ook cafés en bars.

Ook meerdaagse reizen - zowel in binnen- als buitenland - de opening van toeristische attracties, en “kleinere openluchtevenementen” kunnen pas ten vroegste weer vanaf 8 juni plaatsvinden. Massa-evenementen zoals festivals blijven verboden tot en met augustus.

Daarnaast wil de Nationale Veiligheidsraad voor het einde van mei ook een beslissing nemen over kampen van jeugdbewegingen en zomerstages.

