David D. (39) had hele bak bier op en snoof coke voor hij chiroleidster Julie (22) doodreed. Vandaag krijgt hij vier jaar effectieve celstraf Sam Ooghe

26 juni 2018

12u36

Bron: eigen berichtgeving 0 De man die in september vorig jaar de jonge Julie Roelens (22) doodreed in Ertvelde, is vandaag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en acht jaar rijverbod. De man had in de uren voor het ongeval 25 glazen alcohol gedronken, en cocaïne en amfetamine gebruikt.

In de nacht van 9 op 10 september 2017 kwamen Chiroleidster Julie Roelens en een vriend terug van een fuif. Het meisje wandelde met haar fiets aan de hand en werd rond half vier aangereden door David D. (39) uit Evergem. De chauffeur, zwaar onder invloed van alcohol en cocaïne, stapte uit om de schade op te meten. Wanneer hij de sirenes hoorde, stoof hij weg in zijn Volvo. Even later werd hij opgepakt. Julie stierf in de armen van haar kompaan.

25 pinten en cocaïne

Volgens August Blomme, de advocaat van de nabestaanden van Julie, moest de doodrijder gezien worden als een moordenaar. “2,14 promille had de chauffeur in zijn bloed", pleitte hij. "Dat moet je eens uitrekenen. Hij was begonnen met bier te drinken om 15 uur. En om 3u 's nachts heeft hij nog steeds 2,14 promille in het bloed. Na al die uren waarbij zijn lichaam de alcohol kan afbreken, en verschillende watertjes en cola's tussendoor. Dat zijn 25 pinten. Daarna heeft hij nog een lijn coke gesnoven en is hij in de wagen gestapt. Dat is geen ongeluk, maar moord. Dat lijkt misschien verregaand, maar dit neigt naar opzet."

Het parket volgde die redenering niet en eiste 3 jaar cel en 8 jaar rijverbod. Ook de raadsman van chauffeur David D. milderde. Hij haalde onder meer aan dat Julie mogelijk op de rijbaan liep met haar fiets, en dat haar achterlicht niet brandde. "Daardoor was ze wellicht pas op 20 meter zichtbaar - of op één seconde van het ongeval. Dan dringt de vraag zich op: had iemand die niet geïntoxiceerd was, de aanrijding op zo'n korte afstand wél kunnen vermijden?"

In juridisch jargon wordt Julie Roelens zo een "onvoorzienbare hindernis op de rijbaan". Een terminologie die kwaad bloed zette bij de nabestaanden, omdat het doet uitschijnen dat Julie schuld treft. Broer Dieter weigerde het proces zelfs bij te wonen.

Geen schuld voor Julie

De rechtbank volgde het verhaal van de verdediging niet, zo bleek vandaag tijdens de voorlezing van het vonnis. “Het slachtoffer was geen onvoorzienbare hindernis”, klonk het in het vonnis. “Het ongeval had kunnen vermeden worden als de chauffeur aandachtiger was geweest. En het gebrek aan aandacht is te wijten aan het gebruik van verdovende middelen.” De beklaagde kreeg 30 maanden cel voor het ongeval, en 18 maanden voor het vluchtmisdrijf. Volgens de rechtbank is David D. ook onbekwaam om een motorvoertuig te besturen.

De chauffeur moet 8.000 euro boete betalen, en de familie van Julie krijgt zo’n 50.000 euro morele schadevergoeding.