Exclusief voor abonnees

David (22) werd geboren in Frankrijk en groeide op in Brussel. Toch dreigt hij naar Congo te worden uitgewezen

Freek Evers

28 augustus 2020

14u11

Bron: De Morgen

2

Hij groeide op in Brussel, maar kan nu elk moment het land worden uitgezet. Het levensverhaal van de homoseksuele David (22), dat prominent aan bod kwam in de Britse krant The Guardian, dreigt door absurde migratiewetten een radicaal andere wending te krijgen.