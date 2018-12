Dave Sinardet: "Vervroegde verkiezingen en dan opnieuw in mei? Weinig voorstelbaar” KVE

04 december 2018

21u14

Bron: Belga 2 Volgens politicoloog Dave Sinardet (VUB) is het moeilijk voor te stellen dat er vervroegde federale verkiezingen zitten aan te komen. "Dat er nu vervroegde federale verkiezingen zouden worden gehouden en opnieuw in mei, is weinig voorstelbaar", zegt hij vanavond. "Waarschijnlijk zou er na die vervroegde verkiezingen geen regering kunnen worden gevormd, want je zit dan volop in de Vlaamse en de Europese campagne."

Hoe het verder moet met de federale regering, nu premier Michel in de Kamer een wisselmeerderheid zoekt voor de goedkeuring van het VN-migratiepact, is koffiedik kijken. "Als de N-VA-ministers uit de regering verdwijnen, zouden ze door andere ministers vervangen kunnen worden om de pariteit tussen Nederlands- en Franstaligen te behouden", zegt Sinardet. Maar of de huidige regeringspartijen CD&V en Open Vld die ministers zouden leveren, is allerminst zeker. Ook een andere Vlaamse partij zou tot de regering kunnen toetreden. "Maar hoe dan ook moet een regering gesteund worden door een meerderheid in de Kamer", aldus Sinardet.

Een andere optie is dat de federale ploeg tot de volgende verkiezingen de "tijdelijke zaken beheert en dat er verder niet veel gebeurt", gaat Sinardet verder. "Dat is eigenlijk het enige dat je je in de huidige politieke realiteit kunt inbeelden."

"Wat natuurlijk ook altijd een mogelijkheid is, is een regering zoals Vanden Boeynants II of Martens VII, die uit dezelfde partijen als de voorgaande regering is samengesteld, maar in een soort lopende zaken de verkiezingen voorbereidt." Een moeilijkheid is dan wel de rol van N-VA, analyseert Sinardet. De partij zou zich na de discussie over het migratiepact kunnen opwerpen als verantwoorde bestuurspartij, maar het is maar de vraag of de andere partijen dat zouden toestaan.

Sinardet brengt nog het "interessante punt" aan dat een parlement voor zijn ontbinding beslist welke grondwetsartikelen voor herziening vatbaar verklaard worden. Als de N-VA uit de meerderheid verdwijnt, zou die daar niet meer mee over kunnen beslissen.

