Dave Sinardet over persconferentie nieuwe maatregelen: “Duidelijk signaal van regering dat ze krachtdadig wil communiceren” kv

06 oktober 2020

20u12 2 De regering heeft vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in ons land tegen te gaan. Die mededeling kwam er snel en vrij onverwacht. “Het is heel duidelijk dat de nieuwe regering begrepen heeft dat het coronabeleid haar eerste grote test is”, zegt Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB, aan HLN Studio.

Het is de regering niet ontgaan dat de vorige regering vaak bekritiseerd werd omwille van haar communicatie, merkt Sinardet op. Met de vrij onverwachte aankondiging heeft ze ook kunnen vermijden dat de nieuwe maatregelen al volledig zouden uitlekken voor ze officieel bekendgemaakt werden, zoals dat bij de veiligheidsraad van de vorige interim-regering wel vaker het geval was.

Ook de manier waarop de boodschap werd overgebracht was duidelijker, preciezer en een beetje empathischer, zegt Sinardet. Vandenbroucke besteedde veel aandacht aan zijn communicatie en het uitleggen van die maatregelen. Het valt bovendien op dat Vandenbroucke meer op het voorplan komt, terwijl in de vorige Veiligheidsraad meestal enkel premier Wilmès het woord nam. “Het is heel duidelijk dat de regering De Croo wil laten zien ‘wij hebben de regering in handen’, niet de virologen, niet de opiniemakers. Wij beslissen krachtdadig, wij communiceren krachtdadig. Dat is het signaal dat men hier wil uitzenden”, aldus Sinardet.



De afwezigheid van de coronabarometer is echter nog steeds een fameuze smet op het coronabeleid, merkt de politicoloog op. Die barometer moet het immers mogelijk maken om een langetermijnplanning te hebben.

Een nadeel is ook dat dergelijke communicatie, waarbij maatregelen worden aangekondigd tijdens een persconferentie, slechts een deel van de bevolking bereiken, stelt hij. Allochtone gemeenschappen en bijvoorbeeld jongeren kijken niet noodzakelijk naar zo'n persconferentie of volgen de media niet om op de hoogte te blijven van de maatregelen. Die groepen moeten echter beter bereikt worden en daarvoor heeft de regering nog niet echt een plan voorgesteld.