Datende vrouw drogeert zeventiger met taart en steelt z’n spullen mvdb

14 december 2019

16u08

Bron: Sudinfo 0 Een zeventiger uit Namen is gisteravond het slachtoffer geworden van een bizarre beroving.

De man had op internet een jonge vrouw leren kennen en nodigde haar uit naar zijn woonst. “De dame had een taart meegenomen die ze samen aten”, verklaarde een magistraat van het parket van Namen aan Sudinfo.



De speurders menen dat de vrouw drugs in het baksel verwerkte. De man voelde zich erg ziek en verloor zelfs het bewustzijn. Eens terug bij zijn positieven, bleek de onbekende vrouw ervandoor met onder andere zijn GSM en zijn laptop. De politie spoort de jonge dievegge op. Of de taart een felle spacecake betreft, is niet duidelijk. Het parket laat uitzoeken welke substantie precies in het gebak zat.