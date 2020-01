Dataverkeer oudejaarsnacht piekt: wensen vooral verstuurd via Facebook en WhatsApp ttr

01 januari 2020

10u31 4 De Belgen hebben tijdens oudejaarsnacht hun nieuwjaarswensen massaal met hun smartphone verstuurd. Vooral Facebook en WhatsApp waren erg populair. Dat blijkt uit cijfers van Telenet en Orange.

Telenet stelt vast dat klanten tussen 20 uur en 8 uur massaal hun beste wensen via toepassingen als WhatsApp en Facebook verstuurden, goed voor 132.702 GB aan data of een stijging van 52,1 procent (87.229 GB in 2019). Sms’jes waren minder geliefd bij de feestvierders. Tijdens oudejaarsnacht stuurden mobiele telefonieklanten op het Telenetnetwerk in totaal 8.077.666 sms’jes. Dat was 18 procent minder dan vorig jaar: 9,8 miljoen in 2019).

Net als op kerstavond hebben ook klanten van Orange Belgium op grote schaal mobiele applicaties gebruikt om hun nieuwjaarswensen te versturen, met een groei van 32 procent in mobiel datavolume. In totaal gebruikten ze maar liefst meer dan 170.000 GB om hun wensen in de vorm van foto’s en video’s te verzenden. Facebook prijkt helemaal bovenaan het lijstje meest gebruikt applicaties.

Het telecombedrijf meldt dat we iets meer belden. Er is sprake van een stijging van 8 procent dit jaar, goed voor 3,34 miljoen oproepen. Er is tevens een zeer sterke toename van oproepen via het mobiele internet (Voice-over-4G), die nu bijna de helft van alle telefoongesprekken vertegenwoordigen.

Sms’jes zijn minder populair: een daling van 5,5 procent. Orange-klanten stuurden nog 9,3 miljoen sms’jes met een piek om middernacht: 900 sms’en per seconde.