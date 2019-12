Dataverkeer kerstavond piekt: feestvierders gebruiken vooral Facebook tvc

25 december 2019

10u54

Bron: Belga 0 De Belgen hebben gisterenavond en -nacht hun kerstwensen massaal met hun smartphone verstuurd. Het aandeel van sms’jes daalt nog steeds en de feestvierders gebruiken vooral Facebook en andere sociale media. Dat blijkt uit cijfers van Orange, Telenet en Proximus.

Proximus heeft cijfers van kerstavond 20 uur tot kerstdag 8 uur. Het telecombedrijf stelt een dalende trend vast voor sms (-12 procent) en een toename van 23 procent voor datavolume in vergelijking met 2018. De meeste mensen wisselen wensen vooral uit met de smartphone, onder meer via Facebook (64,5 procent), Instagram (22,5 procent), Snapshat (7,5 procent) en WhatsApp (5 procent).

Ook Telenet maakte deze ochtend gegevens bekend van kerstavond 20 uur tot kerstdag 8 uur. De mobiele telefonieklanten verstuurden op het Telenetnetwerk in totaal 3,5 miljoen sms’jes. Dat is 16 procent minder dan vorig jaar (4,2 miljoen).

De klanten van Telenet verbruikten 91.385 GB aan data en verstuurden hun kerstwensen vooral via WhatsApp en Facebook. Dat is een stijging van 60 procent (57.110 GB in 2018).

Ook Orange België ziet dezelfde tendens: klanten gebruikten massaal mobiele applicaties voor het versturen van hun kerstgroeten (+45,5 procent tegenover vorig jaar). In totaal gebruikten ze 139.851 GB om kerstwensen te verzenden in de vorm van onder meer foto’s en video’s. Op sociale netwerken neemt Facebook het leeuwendeel voor zijn rekening, met bijna 50 procent van het totale datavolume, gevolgd door Instagram, Snapchat en WhatsApp.

Bellen doen we steeds meer minder, stelt het telecombedrijf vast: een daling van 8 procent. Het aantal sms-berichten daalde tot 5,4 miljoen sms-berichten (10 procet minder dan in 2018.