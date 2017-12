Databank Syriëstrijders uitgebreid naar 'homegrown terrorists' en haatpredikers ep

Bron: Belga 0 Photo News De ministerraad heeft vandaag de twee koninklijke besluiten van minister van Justitie Koen Geens en Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon goedgekeurd. De dynamische databank voor 'foreign terrorist fighters' - ook wel de databank van Syriëstrijders genoemd - wordt uitgebreid naar 'homegrown terrorists' en krijgt ook een onderdeel met gegevens van haatpredikers. De ministerraad heeft vandaag twee koninklijke besluiten van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, Koen Geens (CD&V) en Jan Jambon (N-VA), goedgekeurd.

De gegevensbank voor foreign terrorist fighters draait sinds september vorig jaar op volle kracht. Inlichtingendiensten en het gerecht kunnen via de dynamische databank informatie uitwisselen over mensen die in België verbleven of verblijven en naar conflictzones als Syrië of Irak zijn afgereisd of plannen in die richting zou hebben. Ze kunnen ook zelf nieuwe informatie toevoegen.

Nu komt er een uitbreiding van de databank naar 'homegrown terrorist fighters': mensen met terreurplannen, of die terroristen financieel en logistiek steunen, zonder ooit zelf in Syrië of Irak te zijn geweest.

Nationaliteit is niet van belang

De gegevensbank krijgt ook een extra platform met informatie over haatpredikers. Het gaat dan om mensen die "schade berokkenen aan de democratie", daarbij het gebruik van geweld of dwang rechtvaardigen en die overtuiging delen met anderen "met de bedoeling een radicaliserende invloed uit te oefenen". Hun nationaliteit of verblijfplaats zijn daarbij niet van belang, al moet er wel een "aanknopingspunt" met ons land zijn.

"De gegevensbank is een extreem belangrijk instrument voor de uitwisseling van gegevens", zei minister Jambon na afloop van de ministerraad. "Nu kunnen lokale zones, het OCAD, de staatsveiligheid en andere betrokken diensten ook in realtime gegevens opvragen van homegrown fighters en haatpredikers, en zelf nieuwe informatie toevoegen". Ook minister Geens sprak van een "erg belangrijke hervorming".

Momenteel volgt ons land 31 haatpredikers in eigen land en 14 in het buitenland. Er staan ook 78 homegrown terrorist fighters op het lijstje.