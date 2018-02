Dat je nooit te oud bent om een sport te leren bewijst deze skater (60) Bart Boterman

Bron: Eigen berichtgeving 8 Dat een mens nooit te oud is om een nieuwe sport te leren, daar is skater Geert Vanblaere (60) uit Oostende het levende bewijs van. De frisse zestiger maakt tegenwoordig indruk in de skatebowl 'De Velodroom' in Oostende en gooit zelfs hoge ogen op nationale en internationale longboardevents.

"Ik wil me eigenlijk gewoon amuseren, snel van de berg razen en de kick voelen. Mijn leeftijd heb ik nooit als een struikelblok gezien. Bovendien houdt het mijn lichaam jong", zegt Geert, tuinman van beroep.

Hij was jarenlang coach in de gevechtssport wushu, maar gooide het enkele jaren terug over een andere boeg. Hij begon met longboarden en de microbe liet hem niet meer los. Intussen beoefent hij tal van disciplines zoals downhill, skeleton, buttboard en kneeboard.

Batman

"Op longboardevents heb ik intussen de bijnaam ‘Batman’ gekregen. Omdat het remmen het moeilijkste onderdeel is bij downhill maakte ik mijn eigen remsysteem: een parachute. Dat vond ik -het heeft misschien met mijn leeftijd te maken- veel veiliger. Ik was de enige skater die op die manier remde", vertelt Geert.

Hij vervaardigt zelf ook prototypes van skateboards in de verschillende disciplines en werd twee jaar geleden zelf tweede op het nationaal kampioenschap buttboard. "De mensen met wie ik skate zijn meestal de helft jonger. Maar eerlijk gezegd, zestig voel ik me nog niet. Ik wil blijven skaten tot mijn lichaam het niet meer toelaat", besluit Vanblaere.