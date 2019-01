Dashcambeelden tonen hoe bestuurder minutenlang over E40 zwalpt en uiteindelijk met andere wagen botst SPS

20 januari 2019

Op de E40 in Gent is gisterenmiddag een ernstig ongeval vermeden, zo blijkt uit dashcambeelden die naar onze redactie zijn gestuurd. Op de beelden is te zien hoe de bestuurder van een Peugeot 308 minutenlang over de E40 richting Oostende ligt te zwalpen. Even voordien zou de bestuurder ook al de middenberm geraakt hebben. Acht minuten en verschillende gevaarlijke manoeuvres later, ter hoogte van de afrit Zwijnaarde, raakt hij ook nog eens in botsing met een Volvo. Gelukkig zonder veel erg, want dat had veel slechter kunnen aflopen.