Dashcam filmt verkeersagressie in Diepenbeek: rijdt bestelwagen BMW van de baan? mvdb

25 mei 2018

16u28 0 Een dashcam heeft gisteren in de vooravond een opmerkelijk geval van verkeersagressie gefilmd in Diepenbeek.

Een achterligger filmde hoe een bestelwagen van de Verbindingslaan komt en de oprit van de E313 oprijdt. Wanneer het voertuig met aanhangwagen uit het rechterbaanvak invoegt, geraakt een achterliggende BMW, die al op het linkerbaanvak rijdt en nog wil voorbijsteken, er niet meer voorbij.

De BMW raakt zo ingesloten. De bestuurder van de bestelwagen brengt zijn voertuig vervolgens tot stilstand en stapt samen met een passagier uit om verhaal te halen. Die laatste zou volgens de maker van het filmpje nog in de richting van zijn wagen hebben getrapt.

De meningen over het filmpje zijn verdeeld. Rijdt de bestelwagen de BMW van de baan of moet de BMW afstand houden? Laat het ons weten via de reacties.