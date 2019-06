Dashcam filmt man op elektrische step in Brusselse tunnel HR

11 juni 2019

12u06

Bron: Facebook, eigen berichtgeving 26 Binnenland Een autobestuurder heeft met zijn dashcam gefilmd hoe een roekeloze bestuurder met een elektrische step door de Brusselse Hallepoorttunnel rijdt. Dat is niet alleen levensgevaarlijk, maar ook verboden. Wie betrapt wordt, riskeert een boete.

“Met een elektrische step door de Brusselse tunnels rijden is verboden”, zegt Ilse Van De Keere van de politiezone Brussel-Hoofdstad. “Net zoals er ook geen fietsers door de tunnels mogen rijden.” Op de beelden, die zondag zijn gefilmd, is te zien hoe iemand met een step helemaal op het rechterbaanvak rijdt, net tegen de rand. Wagens die hem willen inhalen, moeten uitwijken naar links.

“Levengevaarlijk”, klinkt het in reacties in de Facebookgroep ‘Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles’, waar de video gedeeld werd. Uit andere reacties blijkt dat echter niet iedereen verbaasd is. Er gebeuren volgens hen wel vaker gevaarlijke toestanden met elektrische steps in Brussel.

Dodelijk ongeval

Midden april gebeurde in Brussel wellicht het eerste dodelijke ongeval in ons land met een elektrische step. In de nacht van 16 op 17 april werd op de Haachtsesteenweg in Haren rond 0.30 uur een 41-jarige man zwaargewond aangetroffen op een bankje, met de step aan zijn voeten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op 18 april aan zijn verwondingen overleed.

Vias institute, het voormalige BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid), beweert dat in 40% van de ongevallen met een elektrische step de gebruiker een hoofdletsel oploopt. Al vanaf 5 km/u kan een impact op de verkeerde plaats fatale gevolgen hebben. Vias raadt aan om altijd een helm te dragen.

In onze hoofdstad toeren ongeveer 4.000 elektrische deelsteps rond. Het stadsbestuur is van plan maatregelen te nemen om de overlast door de steps te beperken. Ook het Franse Lyon heeft overlast door elektrische deelsteps. De voorbije dagen gingen tegenstanders er aan de slag met verf om de steps te saboteren.