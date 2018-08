Dashcam filmt hoe wegpiraat voorbijsteekt langs verkeerseiland in Merksem sam - mvdb

20 augustus 2018

17u43 22 In de Antwerpse districtsgemeente Merksem filmde een bestuurder met zijn dashcam hoe hij met hoge snelheid werd voorbijgestoken. De andere auto reed op het verkeerde rijvak en haalde in langs een verkeerseiland.

Het incident vond gisteravond plaats om 19:54 uur langs het kanaal, waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt. De auto's kwamen uit de richting van Antwerpen en reden richting Wijnegem.

"De bestuurder had geen enkele reden om in te halen, en al helemaal niet zo", meldt de lezer die ons de beelden bezorgde. Hij verklaarde op dat ogenblik in Wijnegem te rijden. Uit analyse van de beelden blijkt dit Merksem te zijn.

