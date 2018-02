Darya Safai, het wit konijn van de N-VA: "Ik hoor in Vlaamse scholen dezelfde praat als in talibanscholen" TK

11 februari 2018

08u15

Het levensverhaal van Darya Safai kan je op zijn minst opmerkelijk noemen. In 1999 zat ze nog in een Iraanse cel omdat ze een studentenprotest had aangevoerd, en nu komt de tandartse op voor de N-VA. In De Zondag waarschuwt ze ons land voor de opmars van het islamisme. "Ik hoor in Vlaamse scholen dezelfde praat als in talibanscholen.

Hoe ze Iran ontvluchtte en in Wemmel terechtkwam, kan je nalezen in ons interview met Safai. De activiste is 20 jaar later nog steeds erg kritisch tegenover de (extreme) islam. "Lees de Koran, kijk naar de sharia. Vrouwen en mannen genieten niet dezelfde rechten. Let op: ik zeg niet dat alle moslims zo denken, integendeel. Maar de islam ziet vrouwen niet als gelijkwaardig. Je ziet dat aan de erfenisrechten, aan de kindhuwelijken", vertelt ze in De Zondag. "Wat is de leer van de islam? Dat is toch wat ayatollahs en moefti’s (hoge wetsgeleerden, red.) vertellen? Pas wanneer zij zeggen dat vrouwen en mannen gelijk zijn, dat moslims met niet-moslims mogen trouwen, dat ketters niet de doodstraf verdienen, kan een verlichte islam ontstaan."

Vorig jaar waarschuwde Safai al voor de opkomende politieke islam in ons land. "In België zal geen revolutie plaatsvinden zoals in Iran. Maar je ziet wel een sluimerende opmars van islamisme. Ik herken dat. En dat is gevaarlijk. Ik zie dat in de grote steden: de gettovorming. Dat is nefast voor een samenleving. Of in het onderwijs. Ik hoor in Vlaamse scholen dezelfde praat als in talibanscholen. Islamleerkrachten praten meisjes een hoofddoek aan. Als ze die niet dragen, dagen ze mannen uit. Ik voel mij zo vernederd als ik dat hoor. Als die kinderen thuis geen kritische stem horen, zijn ook zij verloren. Apart islamonderwijs is geen goede zaak. Die hoofddoek is de eerste discriminatie."