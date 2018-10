Dappere bejaarde dame (91) mept overvaller haar huis uit: "Met stokbrood en leugentje om bestwil" HA

04 oktober 2018

10u15

Bron: Sudpresse 1 Niemand weet hoe hij/zij zal reageren bij een overval, maar de reflex van Marie-Thérèse Steirer (91) is allermeest moedig te noemen. De kranige hoogbejaarde dame sloeg en schopte haar overvaller tot hij de benen nam. Ze loste ook een leugentje om bestwil... waarna haar belager finaal ervandoor ging.

De vluchtreactie bij gevaar staat duidelijk niet in het woordenboek van de moedige negentiger uit Eigenbrakel (Waals-Brabant). Toen Marie-Thérèse zaterdagavond thuis kwam na een bezoek aan haar zus, werd ze door een crimineel bij de schouders en nek gegrepen en hardhandig in haar woning geduwd. "Hij smeet mij op de paraplubak. En gelukkig maar, anders was ik op de grond gevallen", getuigt de vrouw in de kranten van Supresse.

"Ik zei tegen mezelf 'ik zal mij niet laten doen' en begon de man te meppen. Ik schopte ook en sloeg hem met een stokbrood", lacht Marie-Thérèse tijdens het interview. "Ik stond verbaasd van mezelf. Er kwam een kracht in mij naar boven die ik nog nooit gevoeld had."

De overvaller schreeuwde, maar Marie-Thérèse gaf niet thuis. Ze schudde tijdens het geweld zelfs nog een leugentje om bestwil uit haar mouw om haar overvaller schrik aan te jagen. "Ik zei dat ik mijn man zou roepen die politieman is." Spitant detail: Marie-Thérèse is al 29 jaar weduwe. Haar echtgenoot was ook nooit aan de slag als politieagent.

De overvaller, een Europees uitziende man van in de twintig, nam zonder buit de benen. De Waalse vrouw raakte niet gewond, maar is nog steeds zeer onder de indruk van de feiten. Waar ze het lef haalde om haar overvaller zomaar zelf te lijf te gaan? "Ik heb veel gesport toen ik nog jong was. Misschien heeft dat mij geholpen. En geloof het of niet, maar ik denk dat er hierboven iemand is die mij de kracht geeft die ik in mij heb", verklapt de Waalse.