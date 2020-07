Dansen mag dan toch nog niet op trouwfeest: alleen openingsdans toegelaten jv

06 juli 2020

16u58 20 Dansen op huwelijken is dan toch niet opnieuw toegelaten, ook niet onder voorwaarden. Alleen het kersverse echtpaar zélf mag de dansvloer op voor de openingsdans. De rest mag enkel toekijken. Dat blijkt uit de FAQ op de website van het Crisiscentrum.



De huwelijkssector kraaide al victorie, toen uit diezelfde FAQ - de veelgestelde vragen op de site van het Crisiscentrum - één verduidelijking meteen opviel.

De vraag: ‘Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?’

Het antwoord van het Crisiscentrum: ‘Ja, dit is toegelaten. Hoewel de afstand van 1,5 meter tussen de genodigden dient gerespecteerd te worden, tenzij ze deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen.’



Dansen kon dus weer - zij het onder voorwaarden - maar de experts waren veel minder enthousiast. Erika Vlieghe zei in een reactie dat ze dit “een heel gevaarlijke beslissing” vond. “Veel te vroeg”, klonk het ook nog bij de virologe, die een enorm risico op nieuwe clusters met coronabesmettingen zag opdoemen.

Naar die kritiek is nu blijkbaar geluisterd. Het antwoord op bovenstaande vraag is inmiddels aangepast naar: “Neen, dit is niet toegelaten. Op een huwelijksfeest is enkel de openingsdans van het pas getrouwde koppel toegelaten.”

Volgens het Crisiscentrum gaat het om een verkeerde interpretatie van een ministerieel besluit. Het misverstand ontstond omdat privéfeesten zoals een trouwfeest volgens dat besluit niet helemaal zittend moeten verlopen. Gasten mogen bijvoorbeeld gaan aanschuiven aan het buffet. Het Crisiscentrum ging ervan uit dat dansen - binnen de geldende coronamaatregelen van social distancing en sociale bubbels - ook toegelaten was. Maar dat is dus niet het geval.