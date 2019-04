Dankzij de elektrische fiets fietsen we steeds verder naar het werk Delphine Vandenabeele

04 april 2019

07u25

Bron: VTM Nieuws 0 Dankzij de populariteit van de elektrische fiets, fietsen we vaker en verder naar ons werk. Dat blijkt een studie van mobiliteitsorganisatie VAB over het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer van Vlamingen en van hr-bedrijf SD Worx. Zij bevroegen 2.500 Belgische werknemers.

Het aantal elektrische fietsen dat gebruikt wordt voor woon-werkverkeer is de afgelopen twee jaar gestegen. En daarmee stijgt ook het totale aantal mensen dat de fiets neemt om naar de werkplaats te rijden. Waar in 2017 nog 18 procent met de elektrische fiets of speed pedelec ging werken, is dat nu zo’n 34 procent.

Fietsbare afstand verdrievoudigd

Naast het feit dat mensen vaker een elektrische fiets in huis hebben en gebruiken om naar hun werk te gaan, fietsen ze ook langere afstanden naar het werk. Met een stadsfiets rijden we gemiddeld zo’n tien kilometer naar het werk. Met een elektrische fiets stijgt die afstand tot vijftien kilometer. Wie een speed pedelec, een elektrische fiets die snelheden tot 45km/u haalt, in huis heeft, fietst daar zelfs tot meer dan 35 kilometer mee naar het werk. De grootste groep, zo’n twintig procent van de mensen die met een speed pedelec naar het werk gaat, rijdt 21 tot 25 kilometer.

Uit de studies blijkt ook dat de meeste mensen met de fiets gaan werken om meer te sporten. De tweede belangrijkste reden om woon-werkverkeer met de fiets af te leggen, is om de toenemende files te vermijden.