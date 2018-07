Dankzij Björk kan er eindelijk ook in Gent op groot scherm voetbal gekeken worden bvb

09 juli 2018

10u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Overal in Vlaanderen hangen grote schermen waarop de matchen van de Rode Duivels gevolgd konden worden. Van de grootse steden tot de kleinste gemeenten, behalve in Gent. Het zou te veel werk voor de politie zijn geweest. Nu de Rode Duivels dinsdag de halve finale spelen, komt daar (eindelijk) verandering in. De match tegen Frankrijk zal gevolgd kunnen worden op groot scherm op het Sint-Pietersplein. De kleine finale op zaterdag of de grote finale op zondag zal vertoond worden op alle pleinen van de Gentse Feesten.

De voetbalsupporters in Gent zullen tevreden zijn. Eindelijk kunnen zij, in hun eigen stad, ook de Rode Duivels toejuichen op groot scherm. Tijdens de vorige matchen was dat niet mogelijk. In Gent stond er geen groot scherm opgesteld. De politie had te veel werk met de Gentse Feesten die in aantocht zijn. Agenten werden ook opgevorderd voor de NAVO-top in Brussel en sommigen moesten inspringen voor de stakende cipiers in de gevangenissen.

Optreden Ijslandse zangeres Björk

De halve finale tegen Frankrijk, die morgen om 20u wordt gespeeld, zal vertoond worden op groot scherm op het Sint-Pietersplein. Daar is plaats voor 18.000 supporters. Op die locatie heeft festivalorganisator Gent Jazz alles klaargezet voor het concert van de Ijslandse zangeres Björk. Zij zal daar de dag nadien, op woensdag, optreden. De organisatie en de stad spraken gisteravond nog de laatste details af.

Zondag volgt dan (hopelijk) de grote finale om 17u. Als de Duivels dinsdag verliezen, spelen ze kleine finale zaterdag om 16u. Er is beslist dat alle pleinorganisatoren van de Gentse Feesten de laatste match van de Rode Duivels mogen vertonen op groot scherm.

Gentse politie

Tijdens de vorige matchen was de Gentse politie overbevraagd. Agenten van andere korpsen konden niet inspringen, omdat ze in de andere gemeenten ook de matchen vertoonden op groot scherm. Voor de match van morgen zullen ze proberen om cipiers op te vorderen. In het weekend zullen er geen problemen zijn wat de politie betreft. Die staat dan toch al paraat voor de Gentse Feesten.