Danielle over hoe ze jarenlang slachtoffer was van pedofiele priester: “Elke zaterdag was er verkrachting” LH

20 februari 2019

12u52

Bron: RTL Info 0 Meer dan 1.000 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk hebben zich al gemeld sinds de zaak Vangheluwe in 2010 losbarstte. De kwestie wordt vanaf morgen tot zondag besproken op een speciale top, bijeengeroepen door paus Franciscus. Naar aanleiding daarvan getuigde een Waalse vrouw op de Franstalige radio Bel RTL hoe ze het slachtoffer werd van een pedofiele priester toen ze amper 12 jaar was. Danielle was al 65 jaar toen ze er voor het eerst over kon vertellen.

Voor het eerst roept paus Franciscus alle voorzitters van de bisschoppenconferenties naar Rome voor een bijeenkomst over seksueel misbruik in de kerk. In ons land alleen al gaat het om 1.054 dossiers waarin melding wordt gemaakt van misbruik, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Dignity.

Vaak gaan de feiten meer dan 30 jaar terug. De stichting meldde een week geleden ook dat 90 procent van de feiten van meer dan 28 jaar geleden dateren en 56 procent zelfs langer dan 48 jaar geleden. Veel slachtoffers dragen hun leed decennia met zich mee. Danielle was een van hen. De feiten waarover ze getuigt, dateren van de jaren vijftig en zestig.

De priester zei dat er geen probleem was en dat ik me geen zorgen hoefde te maken Danielle

Vanaf haar twaalfde ging Danielle bijna dagelijks naar de kerk in haar woonplaats, een Waals dorp vlakbij de Franse grens, om te helpen poetsen en in het koor te zingen. Ze biechtte er ook haar persoonlijke problemen op, tot op een dag de priester haar begon te betasten. “Hij stelde me gerust en vertelde me dat het niet erg was, dat er geen probleem was en dat ik me geen zorgen hoefde te maken”, herinnert het slachtoffer zich.

Ze probeert vervolgens de kerk te mijden, maar haar school en haar gelovige familie dwongen haar om toch te blijven gaan. “Elke zaterdag was er sprake van een verkrachting met penetratie”, zegt Danielle nog.

De geestelijken zeiden me dat het niet nodig was om met iemand erover te praten Danielle

Verschillende keren probeerde ze over het probleem te praten met geestelijken, maar elke keer kreeg ze hetzelfde antwoord: “Ze zeiden me dat ik daardoor een grote fout had gemaakt en dat het niet nodig was om met iemand erover te praten.”

Na vele pogingen wist Danielle toch de kerk te verlaten, vond ze een job en trouwde ze. Na een aantal jaren psychoanalytische therapie kon ze een manuscript schrijven waarin ze alles uit de doeken deed. Ze liet het eerst aan haar familie zien.

Zaak Vangheluwe

Pas toen het schandaal rond de toenmalige bisschop Roger Vangheluwe uitbrak in 2010 besefte Danielle dat ze niet alleen stond. Ze publiceerde in 2012 een boek getiteld ‘Personne ne te croira’ (vertaald: ‘Niemand zal je geloven’) en getuigde de voorbije jaren, onder meer bij verschillende tv-zenders, over de feiten die dan al meer dan vier decennia teruggingen.