Daniel Deriemacker zakt in elkaar bij voorlezen arrest: schuldig aan moord op zijn echtgenote Carmen (35) Redactie

17 oktober 2019

16u54 20 De volksjury heeft Daniel Deriemacker (38) vandaag schuldig bevonden aan de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35). De beschuldigde bracht zijn vrouw in 2017 in Komen met messteken en stampen tegen het hoofd om het leven, maar heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. Dadelijk starten de debatten over de strafmaat. Daniel Deriemacker riskeert levenslange opsluiting.

Carmen Garcia Ortega werd op 10 januari 2017 vermoord teruggevonden naast haar wagen in de Handelstraat in Komen, kort na afloop van haar avondles Spaans. De dader was beestachtig te werk gegaan: de vrouw was met dertien messteken om het leven gebracht en werd zwaar gestampt in het gezicht. Ook de rechterachterband van de BMW Z3 van het slachtoffer was lek gestoken. Haar echtgenoot Daniel Deriemacker (38) werd zestien uur op de rooster gelegd, maar mocht nadien weer beschikken.

Doorbraak

De doorbraak in het onderzoek kwam er pas een kleine twee maanden later. Een getuige vertelde dat hij die bewuste avond aan het station van Komen een in het zwart geklede man snel had zien voorbijwandelen. Even later zou die verdachte in een oude Ford met een kapot achterlicht gestapt zijn. Daniel Deriemacker beschikte over een dergelijke Ford Fiesta; hij werd op 21 april 2017 aangehouden als moordverdachte.

Procureur-generaal Chantal Lanssens legde uit dat Deriemacker van bij het begin zijn verdediging aan het voorbereiden was. “Hij was goed op weg naar een bijna perfecte moord. Maar dan komt er één vervelende persoon op zijn pad, onze kroongetuige Frédéric R.” De openbaar aanklager is van oordeel dat de beschuldigde zijn vrouw opwachtte in de struiken aan de parking voor het college. “Hij was natuurlijk niet zo achterlijk om direct toe te steken. Hij wist dat ze nooit zelf aan iemand hulp met die lekke band zou vragen, dus wachtte hij tot de kust veilig was.”

“Houdini”

De advocaat van Deriemacker hamerde er onder meer op dat geen enkel wetenschappelijk bewijs zijn cliënt aan de moord kan linken. “Je staat in een plas bloed te trappelen en ze vinden niets! Ook in zijn auto niet, hij moet Houdini zijn.” Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde het laatste woord. “Ik dank de juryleden voor het werk dat ze hebben gedaan”, sprak de dertiger. “Ze hebben veel notities genomen en heel goed geluisterd. Ik stel mijn leven in hun handen. Ik hoop dat ze inzien wat hier echt aan de hand is en dat ik het niet ben.”

Ondersteuning nodig

Het hof en de jury trokken zich om 11.05 uur terug voor de beraadslaging over de schuldvragen, om iets voor 17 uur kwam het antwoord. Deriemacker zakte in elkaar toen het arrest werd voorgelezen. Hij moest ondersteund worden door de politie en volgde het vervolg daarna niet meer staand, maar al zittend. De debatten over de strafmaat volgen vandaag nog.