Danayt (15) al tien dagen vermist nadat ze opvangcentrum in Waals-Brabant verliet mvdb

04 september 2020

21u27 0 Rixensart De politie en het parket van Waals-Brabant vragen uit te kijken naar de 15-jarige Danayt Kidane Grenseh, een meisje dat sinds 25 augustus vermist is. Child Focus heeft een opsporingsbericht verpsreid.

Het meisje verliet die vrijdag omstreeks 22 uur het Fedasil-opvancentrum in de ‘rue du Plangiau’ in Rixensart. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Danayt is 1m65 lang en normaal gebouwd. Ze heeft zwart haar en bruine ogen. Het meisje draagt steeds een doek in het haar en spreekt enkel het Tigrinya. Dit is een taal die in Eritrea en Ethiopië wordt gesproken. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een strakke jeans en sneakers.

Hebt u Danayt Kidane Grenseh gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.