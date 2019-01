Dan toch weer kamperen voor schoolpoorten door protest Franstaligen in Brussel jv

08 januari 2019

07u56

Bron: Radio 1, belga, Het Nieuwsblad 0 Net voor het gestemd werd in het Vlaams Parlement belandde het nieuwe inschrijvingsdecreet voor scholen van Hilde Crevits weer in de koelkast omdat de Franse gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict inriep. Het decreet zou komaf maken met het schoolkamperen: in Brussel, Antwerpen en Gent zou er alleen nog digitaal ingeschreven worden. Maar dat lijkt nu dan toch nog niet voor dit jaar te zijn. De kans is groot dat er binnenkort opnieuw kampeerstoelen zullen opduiken aan de schoolpoorten.

In Brussel geeft het nieuwe decreet van Crevits (CD&V) een grotere voorrang aan kinderen met één ouder die het Nederlands beheerst. Het aantal voorbehouden plaatsen voor hen stijgt van 55 procent naar 65 procent. De Franse gemeenschapscommissie in Brussel protesteert daartegen met een belangenconflict, onder meer omdat heel wat Brusselse kinderen thuis Frans noch Nederlands praten. De voorrangsregels waren volgens de N-VA nochtans geen probleem voor de Raad van State.

Onderwijsminister Crevits zei op Radio 1 dat de Vlaamse regering die “voorrang wou verstevigen”, wegens het succes van het Nederlandstalige onderwijs dat “van goede kwaliteit” is. Maar een en ander staat voorlopig on hold door het ingeroepen belangenconflict. “De parlementen moeten nu met elkaar overleggen om de blokkering op te heffen”, aldus Crevits op Radio 1. Ze voegde eraan toe dat ze het “bijzonder spijtig en absoluut vervelend” vindt en dat ze er van wakker heeft gelegen.

Omdat de nieuwe regels pas volgend jaar kunnen ingaan, is er dit jaar veel onduidelijkheid. Voor de scholen zelf, maar vooral voor de ouders die niet weten hoe en wanneer ze hun zoon of dochter zullen moeten inschrijven. “Er zal wellicht weer gekampeerd worden”, zegt Luc Heyerick, voorzitter van het lokale overlegplatform (LOP) in Gent, in Het Nieuwsblad. Zoals aan het Atheneum Erasmus in De Pinte: die school besliste terug te komen op het digitale inschrijven en zal net zoals vorig jaar ongetwijfeld te maken krijgen met kamperende ouders. Die kans zou de school niet gekregen hebben als de verplichting van het digitaal aanmelden was doorgevoerd.

“Sommige directeurs zitten met de handen in het haar”, zegt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, in dezelfde krant. “We adviseren hen om terug te vallen op de routines van de vorige jaren.” De Antwerpse scholen proberen alvast zo snel mogelijk onderling afspraken te maken om de onzekerheid en onduidelijkheid weg te werken. Ze hebben nog tot 31 januari de tijd om de inschrijvingsprocedure klaar te stomen.

Onderwijsminister Hilde Crevits maakt zich alvast sterk dat er dit jaar toch minder zal gekampeerd worden dan vorig jaar. Ze trekt 1 miljoen euro subsidies uit voor de begeleiding van scholen die digitaal willen laten aanmelden en stelt de nodige software ter ­beschikking. “Scholen die geen rijen kampeerders willen, kunnen daarvoor zorgen”, klinkt het.