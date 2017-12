Dan toch nog 'zomerakkoord' Dieter Dujardin en Astrid Roelandt

06u14 34 BELGA De effectentaks ontwijken door kapitaal te versluizen naar aandelen op naam, wordt moeilijker. In ruil verhoogt de fiscale vrijstelling op dividenden van 627 naar 800 euro. Dat is de regering-Michel overeengekomen.

Tot gisteravond laat zaten de topministers bijeen om de losse eindjes uit het zomerakkoord vast te knopen na de kritische evaluatie door de Raad van State. Vooral CD&V stelde zich heel hard op: de partij vreesde voor oneerlijke concurrentie door het tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen van Open Vld, en voor een totale mislukking van de effectentaks. Kris Peeters haalde uiteindelijk enkele aanpassingen binnen. Zo zal wie zijn aandelen uit zijn effectenrekening haalt en op naam zet, voortaan nog een jaar de effectentaks van 0,15% moeten betalen. Het wordt ook moeilijker om de taks te ontwijken via de oprichting van een vennootschap. Daardoor zijn er meer garanties dat de opbrengst van 254 miljoen gehaald kan worden.

Maar N-VA, Open Vld en MR slikken die aanpassingen niet zomaar. In ruil wordt de nieuwe fiscale vrijstelling op dividenden in 2019 al uitgebreid van 627 naar 800 euro. «Dat is de politieke deal», aldus een regeringsbron. Met die vrijstelling wil de regering beleggen in aandelen aantrekkelijker maken dan alles op een spaarboekje zetten.

Het onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar komt er ook, mits één wijziging: wie wil werken in een woonzorgcentrum zal aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Het is dus een kleine verduidelijking geworden waar iedereen mee kon leven. Bij Open Vld leefde vooral de vrees dat CD&V de hele maatregel, die een belangrijke trofee was voor de liberalen, wilde uitkleden.

'Cash for car'

In de marge bereikte de regering ook een akkoord over de ‘cash for car’-regeling, waarbij werknemers hun bedrijfswagen kunnen omzetten in weinig belast loon.

De fel bekritiseerde maatregel wordt ingevoerd, maar de regering zal in januari ook het voorstel van de sociale partners voor een echt mobiliteitsbudget bekijken.