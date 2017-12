Dan toch geen zware straf voor duo dat bij FN Herstal inbrak en er vandoor ging met 377 lege munitiekisten ADN

Twee mannen die inbraken in een vestiging van FN Herstal in Zutendaal en er vandoor gingen met 377 lege munitiekisten, hebben van de Tongerse strafrechter werkstraffen gekregen van 160 en 80 uur.

Een 42-jarige wapenverzamelaar uit Lummen was tijdens een oefening al eens eerder op het terrein van FN Herstal in Zutendaal geweest en had toen opgemerkt dat er in de muur van een garage een opening zat. Tussen 31 december 2015 en 26 februari 2016 kroop de man verschillende keren over de omheining van het militaire domein en nam hij 377 lege munitiekisten mee.

Op 26 februari liep het echter verkeerd af toen hij en een vriend door de politie achtervolgd en klemgereden werden. Tijdens hun arrestatie werden de mannen onder schot gehouden omdat de politie dacht dat ze terroristen waren. In hun auto werden toen 240 lege munitiekistjes gevonden. Bij de huiszoeking bij de wapenverzamelaar werden ook drie wapens gevonden zonder vergunning en een hele hoop munitie waaronder 400 hagelpatronen en 2.000 verschillende patronen oorlogsmunitie.

Zware indruk

Tegen de rechter verklaarde de man dat hij de kistjes wilde verkopen op militariabeurzen en dat ze regelmatig het militaire domein opgingen om hulzen te zoeken. Zijn aanhouding en het feit dat de politie hem onder schot hield, had een zware indruk op de wapenfreak gemaakt.

Van zijn vrouw moest de man na de arrestatie alle militaire materiaal de deur uitdoen. Alle wapens waarvoor hij wel een vergunning had, werden verkocht om op die manier zijn relatie te redden.

Tijd van terreurdreiging

De procureur vroeg vorige maand een zware bestraffing in een tijd van terreurdreiging en vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden, eventueel met uitstel. Omdat de mannen nog een gunstig strafregister hebben en ze enkel lege munitiekisten en geen munitie of wapens gestolen hadden, kregen ze elk een werkstraf.