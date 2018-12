Dan toch geen betaalde stage voor studenten verpleegkunde HA

31 december 2018

07u25

Bron: Belga 0 Studenten verpleegkunde die in september aan hun vierde jaar beginnen, zullen niet worden betaald voor hun stagejaar. Dat schrijft De Morgen. Nochtans werd dat bij inschrijving wel zo voorgesteld. Veel studenten voelen zich bekocht.

In september begint voor het eerst een groep bachelorstudenten verpleegkunde aan hun vierde jaar. Drie jaar geleden werd namelijk beslist om de opleidingsduur op te trekken van drie naar vier jaar.

Bij de officiële voorstelling door de Vlaamse regering en in brochures van de hogescholen stond destijds te lezen dat studenten in dat vierde jaar 22 weken contractstage zouden doen. Geen gewone stage dus, maar een waar een vergoeding tegenover staat. Hoe die contractstage concreet moest worden gefinancierd zou nog worden onderzocht.



Dat onderzoek is ondertussen afgerond. En daaruit blijkt dat niemand, noch het werkveld, noch de hogescholen, noch de studenten zelf, een betaalde stage wil, zo meent Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer. Zij wijst erop dat een student vooral zijn studentenstatuut moet behouden. Deze stage zou ervoor kunnen zorgen dat studenten hun beurs of kindergeld verliezen of geen vakantiejobs meer kunnen doen.

11 miljoen euro

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wordt wel nog onderzocht of er eventueel een tussenkomst kan zijn voor bepaalde kosten eigen aan de stage, zoals de aankoop van werkkledij. Ze maakt ook ruim 11 miljoen euro extra vrij voor begeleiding van studenten.

Op internet circuleert ondertussen een petitie van verpleegkundestudenten die zich naar eigen zeggen bekocht voelen. De petitie is ondertussen al ondertekend door 4.000 studenten.