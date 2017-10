Dan toch dwangsommen van duizend euro voor stakers die sporen en seinhuizen bezetten TT

17u32

Bron: Belga 1 Photo News Wanneer stakers bij de actie van volgende week sporen of seinhuizen bezetten, zullen ze een dwangsom van 1.000 euro opgelegd krijgen. Infrabel heeft vandaag een verzoekschrift ingediend in die zin en daarop positief antwoord gekregen van de rechter.

De socialistische overheidsvakbond heeft voor 9 en 10 oktober een staking aangekondigd. Bij eerdere stakingen stapte de spoorinfrastructuurbeheerder naar het gerecht en eiste via eenzijdige verzoekschriften dwangsommen van stakers die sporen of seinhuizen gaan bezetten. Maar in een arrest van het hof van beroep van 15 september oordeelde het hof dat dat niet meer mag.



Daarop daagde Infrabel de voorzitter van de Franstalige socialistische overheidsvakbond CGSP, Michel Abdissi, voor de rechtbank van eerste aanleg. Hij zou dan persoonlijk een dwangsom moeten betalen telkens iemand de sporen zou bezetten. De rechtbank wees het verzoek van Infrabel echter af.



Maar tegelijkertijd luidde het dat Infrabel geen 'tegensprekelijk debat' kan voeren met onbekenden en dat eenzijdige verzoekschriften de beste manier zijn om spoorlopers te ontmoedigen.



Infrabel voegde daarop de daad bij het woord en diende zo'n verzoekschrift in bij het gerecht, waarop positief antwoord is gekomen. Met andere woorden: stakers die de sporen en seinhuizen bezetten, kunnen rekenen op dwangsommen van duizend euro per overtreding.