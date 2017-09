Dan toch akkoord over effectentaks 19u45

Bron: vtmnieuws.be 0

Premier Michel en zijn topministers hebben vanmiddag na uren vergaderen een akkoord bereikt over de effectentaks - een taks op rekeningen waarmee je aandelen verhandelt. Die was in de zomer aangekondigd, maar sindsdien bleven CD&V en N-VA ruziemaken over die taks - waar hij precies op sloeg, en wie hem zou moeten betalen. Dat zou nu allemaal zijn uitgeklaard.