Dan toch aankoop van snelle coronatesten, zegt minister Wouter Beke (CD&V)

13 oktober 2020

15u45

Bron: Belga 0 Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gaat sneltesten aankopen. Dat is dinsdag beslist op een interministeriële conferentie Volksgezondheid, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het parlement.

Op de conferentie werd beslist om het FAGG de opdracht te geven sneltesten aan te kopen. Er komt ook een taskforce testing, met professor microbiologie Herman Goossens als voorzitter.

“Maar naast de aankoop is er nog een tweede zaak, en dat is waar en op welke wijze die testen dan ingezet moeten worden”, aldus Beke dinsdag. “Ik heb twijfels bij de inzet in woonzorgcentra. Mis je hier een diagnose, dan kan dat gevaarlijke gevolgen hebben. Kijk naar het tuinfeest in het Witte Huis. Daar heeft men met sneltesten gewerkt en dat heeft gefaald.”



De vraag waar de sneltesten dan wel kunnen worden ingezet is een debat waard, vindt Beke.

Zaterdagochtend vertelde Beke nog op Radio 1 dat sneltesten een vals gevoel van veiligheid kunnen geven.

