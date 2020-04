Dan maar op vakantie in eigen land? Zelfs dat kan niet voor iedereen: “Niet genoeg capaciteit” Stijn Fraeters

14 april 2020

15u02

Bron: VTM NIEUWS 26 Een reisje naar het buitenland lijkt deze zomer weinig waarschijnlijk. Dan maar een tripje binnen de landsgrenzen? Dan stuiten we op een ander probleem. Als de Belg plots massaal naar de kust of de Ardennen trekt, is er niet genoeg capaciteit om iedereen op te vangen.



Het ziet ernaar uit dat het coronavirus sowieso roet in het eten gooit voor iedereen die deze zomer een buitenlands reisje wou maken. Waarschijnlijk houden vele landen in Europa, maar ook elders ter wereld, de grenzen komende zomer dicht voor toeristen en niet-inwoners.

Als de maatregelen tegen de zomermaanden versoepelen, behoort een binnenlands reisje wel tot de mogelijkheden. Maar helaas niet voor iedereen. Als we allemaal massaal op vakantie willen gaan in ons eigen land, is er namelijk onvoldoende capaciteit. Dat zegt de Pierre Fivet van de Koepel van Belgische reisorganisaties ABTO.

“Normaal gaat 20 tot 25 procent van de Belgen op vakantie in eigen land. We hebben uiteraard niet voldoende capaciteit aan de Belgische kust, de Ardennen of in Limburg - de drie belangrijkste regio's - om al die Belgen op vakantie te sturen”, aldus Fivet.

Het is dus onmogelijk dat elke Belg deze zomer een binnenlandse reis maakt. De Nationale Veiligheidsraad schept hier op 15 april meer duidelijkheid over.

