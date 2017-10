Dampen in plaats van roken: verzekering omlaag 19u55

Bron: vtmnieuws.be 1 Wie stopt met roken of tabak inruilt voor elektronische sigaretten kan korting krijgen op zijn schuldsaldoverzekering.

Rokers betalen meer voor hun schuldsaldoverzekering dan niet-rokers. Verschillende verzekeringsmaatschappijen geven klanten die gestopt zijn met roken de kans om hun premie te laten herberekenen. Wie met een urinetest kan aantonen dat hij effectief gestopt is, kan een korting krijgen tot wel 30 procent. Dat geldt overigens ook voor rokers die overstappen op elektronische sigaretten.

Wie zijn verzekering wil laten herzien, houdt er wel best rekening mee dat ook de leeftijd meespeelt bij de bepaling van de premie. Ex-rokers die nu tien jaar ouder dan op de dag dat ze hun contract afsloten, komen niet noodzakelijk voordeliger uit. De voorwaarden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Geïnteresseerden bekijken best met hun verzekeringsagent wat voor hen het best is.