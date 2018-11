Damhert gefilmd op Bredabaan Merksem mvdb

10 november 2018

23u48

Bron: ATV 0 Een damhert heeft gisteravond voorbijgangers verrast op de Bredabaan in Merksem (Antwerpen). De makers van het filmpje waren even gestopt om geld af te halen aan een bankautomaat toen ze een hert voorbij zagen lopen.

Gezien het avondlijke uur was er niet veel autoverkeer. Het beestje werd de afgelopen dagen al vaker in Merksem gezien. Het is inmiddels gevangen en is ondergebracht bij damherten in het Fort van Merksem, zo meldt ATV. Waar het hert precies vandaan komt, is nog onduidelijk.